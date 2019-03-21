選舉期間「送好米結善緣」　桃園知名電台台長遭桃檢起訴

▲桃園市某電台洪姓主持人去年參選市議員選舉，以「送好米結善緣」辦活動，桃檢今以違反公職人員選罷法提起公訴。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名電台洪姓台長，去年參選桃園市第一選區市議員選舉期間，以「送好米，結善緣」等名義免費贈送白米給不特定選民，選前遭桃檢傳訊，最後諭令50萬元交保，但洪姓台長卻喊冤，發送對象不限戶籍，根本與賄選無關；桃檢今天依違反公職人員選罷法將洪姓台長提起公訴。

檢警調查，58歲的洪姓台長為桃園市地區某知名電台台長兼主持人，在大桃園地區主持多個廣播節目，去年5月決定投入桃園市第二屆第一選區(桃園區)市議員選舉，並成立競選服務處，在每月農曆15日在公園、活動中心或宮廟廣場舉辦「送好米，結善緣」免費贈送價值110元白米給選民，桃檢於去年10月傳訊洪偵訊，最後諭令50萬元交保候傳。

洪姓台長在偵訊時喊冤，電台發起的「送好米，結善緣」活動，可追溯自民國101年電台主持人「小林老師」為感念母親偉大發起免費送愛心素食便當活動，106年因小林老師年紀漸長，才改以發送白米延續善行，絕非為個人選舉而舉辦，發送白米對象、年齡、戶籍地都不設限，自認有需要的人都可領取白米，也無登記列冊，根本與賄選無關。

桃檢表示，洪決定參選後，在自己主持廣播節目中，向選民宣布參選之決定，藉著「送好米，結善緣」，洪涉嫌在去年5月29日、6月28日、7月27日與8月25日等，藉由電台和公益團體合作舉辦「送好米，結善緣」免費贈米活動中，由他發表競選言論、發送競選文宣，四周都還有穿著制服工作人員到場，由洪本人贈送每包3公斤、價值110元白米給到場民眾，明顯有賄絡犯意，經偵查終結以違反公職人員選罷法提起公訴。

此外，桃園市第二屆市議員選舉第一選區選舉結果，洪姓台長最後以1,269票未能當選，該選區共22人參選，應選12席。

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