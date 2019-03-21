影／吃素一週嘴饞！尪買回鹹酥雞...一句話她心碎滿地　網傻：確定是妳老公？

網搜小組／綜合報導

熟記另一半的飲食習慣，通常被視為是貼心又必備的技能。一位女網友因為考證照的關係，已經連續吃了一個星期的素食，忍到後來想破戒，就請先生出去買鹹酥雞當宵夜。沒想到對方順利買回來後，她一看卻哭了，最後只能自己在一旁啃瓜子聞香，期待的心碎了滿地。

▲鹹酥雞。（圖／記者姚南宏攝）

請繼續往下閱讀...

一位人妻昨天在臉書「爆怨公社」中發文，她表示最近要考素食中餐證照，為了練習已經連吃一個星期的素食，吃完肚子根本超容易餓；好不容易趁孩子睡著後，她忍不住要老公去買鹹酥雞來吃，沒想到買回來後卻讓她超傷心！

原本滿心期待的原po看到老公回來，還帶了地瓜薯條等炸物，但對方一句「今天鹹酥雞終於沒小孩搶，我終於可以吃辣了！」卻深深粉碎她的心。原po哀傷表示，「先生，你老婆不吃辣啊！」最後只能看著老公獨自享用，自己只能在一旁嗑瓜子。

▲加辣的炸物。（圖／翻攝自爆怨公社）

部分網友看完表示「先生太不貼心」，「辣粉另外包啊！大哥！」、「吐滿口水，大家都別想吃，哼」、「怎麼會不知道老婆不吃辣！」、「叫老公再出去買一份」、「他應該是想自己獨享才加辣的」、「妳確定他是妳老公嗎」。

隨和派網友則表示，不管怎麼樣都要吃到，「要我吃到噴火也要吃」、「反正有飲料，硬著頭皮吃下去」，不過原po也回應說自己真的不耐辣，只要吃一口就會鼻水狂流，所以最後只能飲恨了。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！