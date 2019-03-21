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想追學妹！男神學長祭「交往好處」：我很會吃便當　網跪求在一起

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戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲曖昧示意圖。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

追女友的方式百百種，有時候靠毅力死纏爛打也有可能打動對方。一位女網友就分享學長奇葩的告白方式，不斷點出和他交往的各種「好處」，超瞎理由逗樂眾網友，紛紛跪求原po答應他，「很奇葩不過好浪漫」、「在一起啦」。

一位女網友先前在Dcard上發文，她表示自己在學生會認識了一位大她兩屆的學長，對方不但身高187，身材和臉蛋都長得不賴，還是系上籃球隊隊長；由於對方很喜歡自己的個性，也常常大膽告白求愛。

請繼續往下閱讀...

學長為了追求心儀對象，開始厚著臉皮提出各種「交往的好處」，「欸，妳要不要當我女朋友？這樣我們就可以當最萌身高差情侶」、「欸，妳要不要當我女朋友？我很會吃便當哦」、「欸，妳要不要當我女朋友？我可以讓你們系拿冠軍哦！」甚至兩人一起打電動時，學長還說「欸，妳要不要跟我在一起？這樣我們就可以演英雄聯盟版的神雕俠侶了。」

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲學長告白台詞每次都逗樂學妹。示意圖，與本文當事人無關。（圖／Pixabay）

原po表示印象最深的一次，就是學長搬了一箱奶奶寄的梨子到學生會分給大家吃，轉頭就對她說「欸，妳要不要當我女朋友？我奶奶家種水果的哦，這樣妳就可以吃很多水果，老了還可以當水果奶奶喔！」讓她滿頭問號。不過後來兩人還是沒有在一起，反而是學長去當兵後，還突然傳訊息說「欸，你要不要當我女朋友？我現在很會當兵喔！」可見多年以來搞笑功力依然不減。

事後原po疑似還因為兩人後續的互動被網友責怪，對此學長竟也暖心呼籲大家不要責怪學妹，「因為她真的沒打算談戀愛，我也在一開始就被她拒絕了，但我還是喜歡她，就算不能當女朋友，但還是可以當朋友。」學長還表示，自己就是喜歡用白癡告白逗學妹笑，希望大家不要再酸言酸語了。

▲▼ 學長奇葩告白 。（圖／翻攝自Dcard）

▲奇葩學長暖聲援 。（圖／翻攝自Dcard）

網友看完紛紛大讚學長很有毅力，各種亂扯就是要追到心上人，「答應他啦」、「天哪他太可愛了」、「很奇葩不過好浪漫」、「在一起在一起」、「很奇葩，可是我喜歡」。

雖然這篇文已經流傳一陣子，不過今年還是有網友因為「撩妹語錄」前來朝聖，想知道兩人最後結果為何，「男：要不要當我女朋友啊，這樣我就不會再亂你囉！女：好啊」、「欸，妳要不要當我女朋友？我很會當男朋友喔！」、「千萬不要答應，不然之後會變成『要不要當我老婆？要不要當我孩子的媽？要不要當我孫子的阿嬤？』」

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關鍵字：學長,學妹,告白,Dcard

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