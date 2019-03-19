痛風系員工餐！暖師傅給1盒「棕色塊狀物」超霸氣　千人羨慕：150g要700元

▲這……這是員工餐？（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

現在有許多員工都會曬「員工餐」，一名女網友在《Dcard》貼出照片，說她拿了幾次蛋糕給隔壁店師傅吃，有天就收到超狂員工餐，「覺得會中風（痛風），所以一次吃半盒好了」。看到照片後，其他人紛紛驚呼「好奢侈！好想吃」、「膝蓋痛還是要吃」、「哪家店啊有缺人嗎 」、「150g台灣要700元耶」。

「我們員工餐一直很狂」，女網友文中表示，她拿了幾次蛋糕給隔壁師傅吃後，有天就收到員工餐。仔細看看照片，只見對方分別給了2個木盒，1盒裝滿白飯，另外1盒則是滿滿的海膽。原PO直呼「這種暖心師傅沒女朋友實在沒天理，連白飯都幫忙買好」，也大讚「這大概是最狂員工餐了，覺得會中風（痛風），所以一次吃半盒好了」。

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▲根本是痛風系員工餐吧 XD（圖／翻攝自Dcard）

看到照片後，其他網友紛紛留言「不好意思，哪家店。我人生夢想清單之一就是這樣一整盒海膽配飯啊啊啊」、「好棒喔QAQ超喜歡吃海膽的，我去壽司店都會點一顆150的海膽軍艦欸」、「對海膽無感，如果給我一盒鮭魚卵我可以直接嫁給師傅」、「冰起來，分一個禮拜吃，好好品嚐不要浪費，連盒子底部也拿飯沾一沾在吃」。

也有人笑說，「嗯？我看成了一整盒的柿餅，配白飯」、「只有我看成滿滿的雞蛋糕嗎」、「我以為是豆皮壽司+白飯」、「身為日式料理店員，我怎麼看都是酸梅阿」、「看小圖還以為什麼生巧克力之類的」、「我以為是豆干，貧窮限制了我的想像」、「我本來想說太壞了吧！炸豆腐配白飯是要怎麼吃……我錯惹，豪想吃啊！」

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