私密處噴血！學生妹看婦產科…遭魔媽羞辱「用身體賺錢」　超噁對話網全怒

▲連膀胱炎看醫生都要被正義大媽攻擊。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「我不知道為什麼有一堆人硬要跟性行為連上關係！」一名五專女學生因膀胱炎復發，導致尿出血尿，她獨自一人來到婦產科看醫生，但穿著校服的關係，被身旁的大媽狂酸「學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科」；害羞的她根本不敢反駁，只能蜷曲身體縮在角落裡偷流淚，承受身體、心靈的不舒服。

該名女學生18日在Dcard發文說，上廁所擦拭私密處時竟發現流血了，由於生理期才剛結束，再加上以前也有得過膀胱炎，讓她立刻知道自己又復發了，讓她內心超級絕望；由於家人都在別的縣市，而且都還在上班，並沒有空能陪她就醫，她只好忍著下體疼痛衝去看婦產科。

▲壓力大、喝水少、憋尿都可能會造成膀胱發炎。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

她踏進婦產科後，其實內心很害怕，好在護理師溫柔指引下，她才順利掛號辦完手續，坐在一旁的位置上等待；但她穿著校服的關係，一看就知道是學生，坐下沒多久就遭到身旁大媽猛瞪，她假裝沒看見，沒想到下一秒徹底心碎。

這名大媽彷彿是吃了炸藥，直接嘴砲原PO說，「一定是學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科，一定是用身體賺錢啦，難怪鞋子穿那麼好。」砲火超猛烈，完全活在自己的世界裡，語氣絲毫沒有開玩笑的成分。

害羞的原PO當下不敢反駁，只好默默坐在角落裡玩手機，承受大媽的羞辱。她透露，其實當下很傻眼，這雙鞋子她已經穿3年了，而且還是打折時候買的，她沒有反駁大媽是因為身體很不舒服，已經沒有了力氣，還有她身穿校服，怕跟其他人爭論，會害學校被別人指指點點。

▲看婦產科是一件很正常的事情，醜陋的是那些亂鄙視的人。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

她難過說，她就只是膀胱炎而已，造成原因是憋尿、沒有喝水、失眠、壓力等等，「我不知道為什麼有一堆人硬要跟性行為連上關係，我當下聽了真的很難過，快要掉眼淚了，於是我坐在角落低頭打字，試著抒發這世界少數的不溫柔。」

大媽的不禮貌，引來6000多名網友砲轟說，「大媽年紀一大把，腦子還這麼殘還蠻悲傷的」、「大媽可以砍掉重練了」、「性教育真的很重要，大媽真他媽欠教育」、「無知是一種可怕的東西」、「她掛錯科了吧！ 應該是要看腦才對」。

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