　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

私密處噴血！學生妹看婦產科…遭魔媽羞辱「用身體賺錢」　超噁對話網全怒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲連膀胱炎看醫生都要被正義大媽攻擊。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「我不知道為什麼有一堆人硬要跟性行為連上關係！」一名五專女學生因膀胱炎復發，導致尿出血尿，她獨自一人來到婦產科看醫生，但穿著校服的關係，被身旁的大媽狂酸「學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科」；害羞的她根本不敢反駁，只能蜷曲身體縮在角落裡偷流淚，承受身體、心靈的不舒服。

該名女學生18日在Dcard發文說，上廁所擦拭私密處時竟發現流血了，由於生理期才剛結束，再加上以前也有得過膀胱炎，讓她立刻知道自己又復發了，讓她內心超級絕望；由於家人都在別的縣市，而且都還在上班，並沒有空能陪她就醫，她只好忍著下體疼痛衝去看婦產科。

廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲壓力大、喝水少、憋尿都可能會造成膀胱發炎。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

她踏進婦產科後，其實內心很害怕，好在護理師溫柔指引下，她才順利掛號辦完手續，坐在一旁的位置上等待；但她穿著校服的關係，一看就知道是學生，坐下沒多久就遭到身旁大媽猛瞪，她假裝沒看見，沒想到下一秒徹底心碎。

這名大媽彷彿是吃了炸藥，直接嘴砲原PO說，「一定是學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科，一定是用身體賺錢啦，難怪鞋子穿那麼好。」砲火超猛烈，完全活在自己的世界裡，語氣絲毫沒有開玩笑的成分。

害羞的原PO當下不敢反駁，只好默默坐在角落裡玩手機，承受大媽的羞辱。她透露，其實當下很傻眼，這雙鞋子她已經穿3年了，而且還是打折時候買的，她沒有反駁大媽是因為身體很不舒服，已經沒有了力氣，還有她身穿校服，怕跟其他人爭論，會害學校被別人指指點點。

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

▲看婦產科是一件很正常的事情，醜陋的是那些亂鄙視的人。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

她難過說，她就只是膀胱炎而已，造成原因是憋尿、沒有喝水、失眠、壓力等等，「我不知道為什麼有一堆人硬要跟性行為連上關係，我當下聽了真的很難過，快要掉眼淚了，於是我坐在角落低頭打字，試著抒發這世界少數的不溫柔。」

大媽的不禮貌，引來6000多名網友砲轟說，「大媽年紀一大把，腦子還這麼殘還蠻悲傷的」、「大媽可以砍掉重練了」、「性教育真的很重要，大媽真他媽欠教育」、「無知是一種可怕的東西」、「她掛錯科了吧！ 應該是要看腦才對」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.
Sandy中空內衣側邊剪1個洞！鏡反射「真實身材」：有成果了
小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！鏡頭往下網看傻：越來越瘦

關鍵字：膀胱炎,婦產科,學生,五專,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

私密處噴血！學生妹看婦產科…遭魔媽羞辱「用身體賺錢」　超噁對話網全怒

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

有UFO降落？阿聯酋天空出現「雨幡洞雲」...彷彿 神將石頭投湖中

保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

私密處噴血！學生妹看婦產科…遭魔媽羞辱「用身體賺錢」　超噁對話網全怒

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

有UFO降落？阿聯酋天空出現「雨幡洞雲」...彷彿 神將石頭投湖中

保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

去年建案開工數突破10萬戶　近4年新高

年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里行軍

曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

輔仁大學MGEM三邊雙聯創業管理碩士10週年　屢獲世界排名殊榮

丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了

臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

韓國瑜逃不過老婆大人手掌心　訪大陸團李佳芬「自費隨行」

中職／桃猿征服你的味蕾　洪總個人美食品牌球場開店

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

新奇熱門新聞

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴..

學生妹看婦產科！大媽：用身體賺..

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

前輪捲進眼鏡蛇　兩男秒跳車狂奔

短裙理髮妹「跨坐新招」驚動網友

面試「能幹」女房客！房東：可免..

女孩被破處上癮　發現自己是公車

21歲辣媽生四胞胎「白皙肚皮崩..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

正妹沙灘玩太High爬旗桿　下..

有UFO降落？　阿聯酋天空出現..

見女友生下黑人寶寶　哥哥爆料了

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

更多熱門

相關新聞

「未來的自己收」　她10年後笑回：很幸福

小時候總會憧憬長大後能完成夢想，有的人還會埋下時光膠囊，或寫一封給「未來的自己」的信。一名女網友日前在整理房間時，翻出了一封10年前的信，看完內容後，她相當感動，並提筆回信，向「國二的自己」告知已經完成兒時夢想，「謝謝妳的努力成就了今天的我」、「希望在未來的10年，妳能活得更精彩」。

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

父內臟破裂病危！他跪求媽祖…奇蹟竟出現

狗闖課堂表演扭動　這下全班憋笑

痛風系員工餐！「棕色塊狀物」千人羨慕翻

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面