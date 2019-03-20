未戴安全帽死亡車禍頻傳！　交警提供平安帽、貼心小卡片

▲台南市警交通大隊取締未戴安全帽時，提供平安帽、貼心小卡片，提醒民眾行的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2019年已發生7件6人，機車騎士疑因未戴或戴妥安全帽，於發生車禍時造成頭部重傷死亡，致死比率超過8成！尤以3月初發生的一件騎機車自撞路樹死亡車禍，從現場跡證來看，騎士車速應也不是很快，但就是因頭部未戴安全帽直接撞擊路樹，造成傷重送醫不治。

另根據台南市2018年交通事故統計分析，事故24小時內死亡的149人中騎機車的有113人、占76％，而當事人騎乘機車未戴安全帽32人中，有27人超過8成於24小時內死亡，這些數據明顯反映，騎乘機車未依規定配戴安全帽，遇突發意外時一定有高度致命危機！

台南市警交通大隊表示，為了減少事故發生，避免憾事一再上演，今年台南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點，但取締開單是執法的手段，不是警察的最終目的，因此別有用心的於開單告發時，準備「平安帽」提供違規騎士即時使用，同時請騎士使用後歸還就近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去，並發送《如何選購、配戴安全帽》貼心小卡片，提醒民眾最正確的使用方式。

交通大隊另指出，倘若以時速20公里騎機車（人車以170公斤計），不慎正面撞擊電桿（如以撞擊到停止歷經0.1秒計算），撞及時人車就必須共同承受約950公斤重的力道！因此，配戴一頂合格且尺寸合適的安全帽，才能吸收緩和撞擊力對頭部的傷害程度。

但不可諱言的，目前台南市鄉間庄頭，尚有騎車不戴帽或看到警察才停靠路邊戴上安全帽的場景。據統計，南警於2018年取締騎（乘）機車未配戴安全帽2萬5634件，但警察交通攔停稽查、關切或告發的作為，是為了讓民眾深植安全駕駛觀念、騎車出門要時時注意自己的安全裝備，避免意外帶來傷害。





交通大隊說，警方會持續強化機慢車族的行車安全、也會偕同各分局加強「使用安全帽」主題交通安全宣導活動，但終就還是有賴各民眾養成良好的駕駛觀念，大家相互叮嚀、共同遵守，讓自己與大眾用路人多一份保障。