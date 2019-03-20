被指「私校退撫條例」有藏鏡人阻饒　教育部：立意良善就支持

▲全教總於一年前推動私校退撫條例修法，並委請立委提出修正案，但一讀後仍聞風不動，質疑是否有藏鏡人打壓。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（20日）指出，1年前推動的「退休撫恤離職資遣條例」，卻遲遲沒有下文，質疑教育部是幕後藏鏡人。對此，教育部人事處長陳焜元表示，「沒有藏鏡人，只有史豔文」，私校退撫條例相關修法共有7個提案，不只是全教總推的版本，也有立委提案提撥率從12%調高至18%，教育部都會全面檢視所有提案的內容，希望能做出最好的處理。

全教總理事長張旭政今天表示，「退休撫恤離職資遣條例」已經討論3、4年了，1年前才開始積極提案修法，不管是學校、教師、政府及立委等都非常支持，也沒任何爭議傳出，但沒想到至今完全沒下文，讓人質疑到底是誰在背後反對，希望趕快說清楚講明白，若有意見就好好討論。

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▲全教總呼籲朝野立委，請儘速通過上述修法草案，以完善私校教師的退休撫卹制度，讓私校老師的年金制度更加完善。（圖／記者許展溢攝）

陳焜元回應，「這件事情沒有藏鏡人，只有史豔文」，「退休撫恤離職資遣條例」目前送交立院的版本就有七種，除了全教總主張的版本，也有立委提案提撥率從12%調高至18%，就涉及到預算經費問題，教育部正全面檢視所有提案的內容，希望能做出最好的處理。陳焜元也說，如果不會增加政府及學校財政的負擔，教育部會全力支持，便能依此修法期望能在會期內通過。

教團則強調，目前全台共有約5萬5000名私校教師，各界對此案都有共識，若再拖下去，只會影響大家權益，但不知道是教育部行政怠惰？還是哪個環節出了錯？始終不願意積極處理，要是這會期沒通過，法案就會全部打掉重來。

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