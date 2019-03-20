教師苦嘆不如勞工！教團盼速修「私校退撫」　喊話藏鏡人別再阻撓

▲全教總舉行記者會表示，私校教師退撫修法早已獲各界共識，卻仍推不動，質疑背後有人阻撓。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（20日）指出，1年前推動的「退休撫恤離職資遣條例」，是要讓私校老師可以在年金制度中「增額提撥」自主化，且可以靈活運用該筆退休金，無論是要投資或續存，只剩最後立院排審，教育部卻疑似行政怠惰，法案一讀後至今都沒消息，憂心這會期沒過，全部就會歸零。

全教總理事長張旭政說，此案討論了約3、4年，1年前才開始積極提案修法，包括學校、教師、政府及立委等都非常支持，也沒任何爭議傳出，當初以為很快就會通過，沒想到至今完全沒下文，也不免讓人質疑到底是誰在背後反對，希望趕快說清楚講明白，若有意見就好好討論。

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私立大學院校協進會秘書長林桓表示，私校老師保障完全不如勞工，拿到月退後所有養老給付就要停止，這些人並不是額外想要什麼福利，只是希望可以跟勞工般，能自主的利用該筆退休金，不管要投資還是增額提撥等，讓他們晚年生活能再多出幾千元。

▲藍綠立委出席記者會都表示，此案公部門不會增加支出，是具有高度共識的法案。（圖／記者許展溢攝）

全教總指出，該案是在去年分別由國民黨立委陳學聖、民進黨立委張廖萬堅提案，都經一讀程序。張廖萬堅說，當時問過教育部沒有什麼反對意見，也在黨團反映過，認為該案對私校老師是好事，公部門不會增加支出，是具有高度共識的法案。

全教總說明，私校退撫條例自99年公布實施後，為私校教師退休後建立了一套可長、可久的年金制度，避免他們成為年金孤兒，但由於制度是採用確定提撥「個人帳戶制」，所以不會有政府稅收撥補或「世代剝削」問題，且退休領取金額的多寡取決於基金的操作績效，操作方式很彈性、多元。

國民黨立委林奕華認為，這件事是站在老師角度去設計，完全是可以支持的法案，不僅是好事也很彈性，可以讓退休私校老師選擇到底要怎麼去投資，又不用增加政府任何支出。

教團強調，目前全台共有約5萬5000名私校教師，各界對此案都有共識，若再拖下去，只會影響大家權益，但不知道是教育部行政怠惰？還是哪個環節出了錯？始終不願意積極處理，要是這會期沒通過，法案就會全部打掉重來。