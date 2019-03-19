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快訊 / 護黨！22名綠委串聯力挺小英：承擔並非一人之事

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民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？

賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？

賴清德勇敢承擔，我挺他！
蔡英文守護台灣，我挺她！

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。包括英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委，將於19日上午10點30分召開記者會聲援總統蔡英文，強調民進黨一定要團結，承擔並非一人之事，要保護台灣的民主，支持蔡英文連任。

民進黨總統提名成為蔡英文和賴清德之爭，也引起基層焦慮。在賴清德登記隔天，包括陳明文、羅致政在內，由英系、海派、正國會等22名民進黨立委也將召開記者會，提出四項呼籲。一、在野黨與特定媒體的操作下，企圖分化民進黨，削弱本土力量；二、執政就有包袱，包袱應該共同承擔；三、承擔並非一人之事，而是以團結最多人方是承擔；四、從補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

挺小英綠委名單：
陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、余天、 陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊 曜、施義芳、 蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、 郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟（陸續增加中）

ET快訊
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即／護黨！22名綠委串聯力挺小英：承擔並非一人之事
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關鍵字：2020,蔡英文,賴清德,民進黨,立委

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