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「6500元就能衝巴黎！」春季優惠機票懶人包來了　最便宜單程700元起

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▲▼ 法國巴黎艾菲爾鐵塔（圖／Tripresso旅遊咖提供）

▲航空公司推出春季機票優惠，最便宜6500元就能飛法國巴黎。（圖／Tripresso旅遊咖提供）

記者賴文萱／台北報導

台北國際春季旅展將於3月22日至25日登場，配合旅展，不少航空公司搶先推出春季線上旅展，祭出熱門航線超值票價促銷。《ETtoday新聞雲》就整理出近期推出優惠的航空公司，想省荷包出國，就趕緊把握趁這次機會搶票吧。

▲▼華航。（圖／華航提供）

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▲華航。（圖／華航提供）

中華航空
華航歡慶60春季線上旅展開跑，自3月13日09:00起至4月7日23:59止，推出全航線優惠促銷，提供超過70條熱門航線最超值的票價，台北-香港來回TWD 3,168起（未稅）、台北大阪來回 TWD 5,194起（未稅）；長程線台北-雪梨來回 TWD 15,190起（未稅）、台北倫敦來回 TWD 15,680起（未稅）、台北-夏威夷來回只要 TWD 16,760起（含稅）。商務艙最高省6,000元、豪經艙最高省4,000元、經濟艙最高省2,000元。

● 台北-夏威夷：TWD 16,760元起（含稅）
● 台北-倫敦：TWD 15,680元起（未稅）
● 台北-雪梨：TWD 15,190元起（未稅）
● 台北-帛琉：TWD 7,840元起（未稅）
● 台北-上海（浦東）：TWD 5,850元起（未稅）
● 台北-新加坡：TWD 5,684元起（未稅）
● 台北-首爾（仁川）：TWD 5,390元起（未稅）
● 台北-大阪：TWD 5,194元起（未稅）
● 台北-香港：TWD 3,168元起（未稅）

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

長榮航空
長榮航空春季線上旅展開跑，即日起至4/12止，全航線限時優惠最低2,999元起（未稅）。

● 美加最低TWD 19,895(含稅)起
洛杉磯/舊金山/西雅圖/芝加哥/休士頓/紐約/溫哥華/多倫多
● 歐澳最低TWD 10,830(未稅)起
阿姆斯特丹/倫敦/巴黎/維也納/布里斯本
● 東北亞最低TWD 2,999(未稅)起！
東京/大阪/福岡/沖繩/札幌/函館/旭川/小松/仙台/首爾/名古屋/青森/松山
● 東南亞最低TWD 3,830(未稅)起
曼谷/清邁/新加坡/吉隆坡/峇里島/宿霧/胡志明市/河內/雅加達/金邊/馬尼拉
● 港澳大陸最低TWD 3,146(未稅)起
香港/澳門/北京/上海/深圳/廣州/廈門/福州/桂林/天津/鄭州/青島/濟南/大連/昆明/瀋陽/西安/杭州/太原/重慶/成都/無錫/南京/寧波/黃山/哈爾濱/呼和浩特

▲▼台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航
配合春季旅展登場，台灣虎航於2019年3月20日上午10:00起至2019年3月21日晚間23:59止，搶先推出會員封館促銷，符合封館資格的tigerclub會員，將會收到邀請信函，受邀的會員可至指定的活動頁面進行會員身分驗證，通過驗證後可依指示至tigerclub會員封館專頁購入來回機票，回程即有機會享有50%的優惠折扣，優惠機位數量有限，以出現刪除線為準。

春季旅展期間，台灣虎航同步推出線上旅展，促銷期間為2019年3月22日上午10:00起至2018年3月25日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2019年3月22日至2019年10月26日，就有機會享有單程未稅NT$700起的旅展限定優惠促銷價，民眾於春季旅展現場購票除有機會再享9折外，還有每日展場限定的成交禮；而旅展現場購買岡山或佐賀航線機票的民眾，還有機會獲得加碼成交禮，數量有限送完為止，以回饋持續支持台灣虎航的虎迷們。

▲阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空
自即日起至2019年3月28日止，台灣旅客可以優惠價格暢遊歐洲各城，經濟艙票價與商務艙票價分別自NTD6,500（未稅）與NTD68,400（未稅）起，出發時間則自2019年3月21日至2019年11月30日止。

目的地：經濟艙優惠票價（新台幣未稅）／商務艙優惠票價（新台幣未稅）
米蘭：11,300元／78,300元
法蘭克福：8,000元／71,200元
馬德里：11,300元／85,500元
巴黎：6,500元／68,400元

ET快訊
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6500元就能飛巴黎！春季優惠機票懶人包　最便宜單程700元

關鍵字：機票促銷,機票優惠,華航,長榮航空,阿聯酋航空

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