快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

防檢局今（20日）表示，一名緬甸籍旅客昨（19）日下午約5點，搭乘CI7916班機在桃園國際機場第一航廈入境，由執勤的領犬員帶領檢疫犬Susie檢查其行李時，該旅客突然情緒失控，動手毆打領犬員的頭部，並以推車阻擋檢查，將提出告訴。