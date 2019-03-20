快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

▲警政署20日發佈高階人令、有資深刑事系統資歷的廖訓誠升任刑事局副局長。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪／台北報導
警政署20日下午再度發佈高階警官人事命令，包含真除原刑事警察局代理局長黃明昭、以及調整各縣市警察局長等高階警官職位，總計調整全國高階警職缺共18名，統一於3月22日星期五辦理到任交接。
▲刑事局副局長廖宗山升任嘉義縣警察局長。（圖／記者張君豪翻攝）
警政署今天發佈高階警官職區人事調整專案：警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署刑事警察局局長等職缺，經參據各適合人選品德操守、專業能力包含工作績效、及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，經內政部核定公佈相關調整名單如下：
1、警政署警政委員黃明昭陞任警政署刑事警察局局長
2、彰化縣警察局局長林順家陞任警政署警政委員
3、臺北市政府警察局副局長方仰寧調任彰化縣警察局局長
4、臺北市政府警察局督察長高壽孫調任臺北市政府警察局副局長
5、嘉義縣警察局局長陳博珍調任臺北市政府警察局督察長
6、警政署刑事警察局副局長廖宗山調任嘉義縣警察局局長
7、警政署秘書室主任廖訓誠調任警政署刑事警察局副局長
8、警政署航空警察局副局長湯明珠調任警政署秘書室主任
9、新竹縣政府警察局局長張榮興調任警政署航空警察局副局長
10、警政署公共關係室主任黃家琦調任新竹縣政府警察局局長
11、警政署公共關係室專門委員謝進賢調任警政署公共關係室主任
12、警政署鐵路警察局局長徐緒昕陞任警政署警政委員
13、新北市政府警察局副局長江振茂調任警政署鐵路警察局局長
14、警政署保安警察第三總隊總隊長蔡耀坤陞任警政署警政委員
15、新竹市警察局局長陳耀南調任警政署保安警察第三總隊總隊長
16、警政署保安警察第三總隊副總隊長鄧學鑫調任新竹市警察局局長
17、臺灣警察專科學校教育長廖美鈴調任桃園市政府警察局副局長
18、警政署人事室主任莊進星調任臺灣警察專科學校教育長