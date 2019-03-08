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史上最亂警界人事第2波出爐　新北市警局長由陳檡文接任

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▲ 新北市警察局長11日交接 侯友宜：歡迎新任陳檡文。（圖／記者郭世賢翻攝）
▲原航警局長陳檡文調任新北市警局長。（圖／記者郭世賢翻攝）

突發中心／台北報導

新北市警局長胡木源即將在11日前往國安局擔任副局長職務，由於新北勤務繁重，避免局長職務空缺影響治安，警政署在8日公布部分高階警官人事，預定將在11日同步交接，由原任航警局長陳檡文接任新北市警局。

據悉，原本警署規劃在1月中旬調動的高階人事案，因為卡在執政黨地方選舉大敗、內閣改組等政治動盪因素懸而未決，導致人事案遲遲無法定案。加上新閣揆蘇貞昌上任後，對警政高層有自己的規劃和屬意人選，直接提出另外一個版本名單。

這個情況導致內政部夾在政院和警政署規劃、地方首長討人的三方角力中，進而造成這波原本預計調幅不小的高層調動，後來緊急喊煞車，先解決警大校長刁建生屆退，警大校長職缺待補問題。

不過第一波異動後，新北市警局長胡木源即將在11日前往國安局擔任副局長，內政部、警政署擔心局長懸缺會影響治安，就在8日下午公布第二波高階警官異動。

名單如下：
一、航空警察局局長陳檡文陞任新北市政府警察局局長。
二、內政部警政署警政委員黃嘉祿調任航空警察局局長。
三、內政部警政署警政委員楊春鈞調任國道公路警察局局長。
四、桃園市政府警察局副局長詹永茂調任基隆市警察局局長。

警政署長陳家欽指出，在3月4日時就曾親往新北市與市長侯友宜溝通，推薦陳檡文局長是最優秀、最適合的人選，即獲得侯市長的共識；在7日時又帶著陳檡文拜會，不過侯友宜表示尊重警政署人事一條鞭之制度。

▼原新北市警局長胡木源，即將在11日前往國安局報到，擔任副局長職務。（圖／記者陳豐德翻攝）


▲▼新北市警察局長胡木源從賴清德手中接過「政府服務獎」獎盃。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：警界,警政署,高階警官異動,胡木源,陳檡文,侯友宜

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