羅東鎮元旦升旗暨健走　健康走新春好運來

▲▼羅東鎮公所舉辦元旦升旗暨健走活動，鎮長吳秋齡歡迎大家「大手牽小手，一起來健走」，用朝氣、活力迎接2019年第一道曙光。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新年新氣象，羅東鎮公所舉辦元旦升旗暨健走活動，鎮長吳秋齡表示，元旦上午6時30分，歡迎鄉親扶老攜幼，到鎮公所前參加升旗典禮，同時，「大手牽小手，一起來健走」，用朝氣、活力迎接2019年第一道曙光。

羅東鎮公所表示，2019年羅東元旦升旗暨健行活動，元旦上午6時30分，在鎮公所前廣場集合，公所提供參加健行的民眾元旦宣導品、礦泉水，準備約2千份，發完為止。現場並準備熱薑茶、桂圓茶供民眾飲用。

而活動備有祈福氣球1千顆，於6時30分發送，鎮長與大家心願祈福後，齊放升空，象徵祈福納喜，期盼新的一年如升空氣球般，乘著希望起飛。

健行活動路線從公所前出發，右轉民權路、右轉純精路、再右轉興東路回到中山公園，中途點發放每人1條毛巾，走完全程於中山公園發送紀念品、養生奶、麵包參加人員請著保暖服裝及自備雨具。

活動健行路線也採交通管制，管制時間為2019年1月1日上午5時至上午11時，另於管制時間內鎮立體停車場車輛只出不進，駕駛人敬請配合。