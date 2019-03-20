利變型保單宣告利率過高　保險局盯上找壽險「喝咖啡」

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會盯上高利率的利變型保單！金管會主委顧立雄今天(20日)出席立法院財委會，強調為了控制壽險業匯損情況，要從源頭開始控管，了解壽險業是否有利變型保單宣告利率過高的情況，有去找幾家熱賣利變型保單的壽險公司「喝咖啡」，要壽險公司解釋宣告利率的依據。

壽險業去年爆鉅額匯損，金管會要從源頭控管，就從「宣告利率」開始控管。顧立雄今天表示，國人放在銀行定存利率不高情況，保險公司以高投報率吸引民眾資金流入，但保險公司提供高投報率，就必須去海外尋求高投報率的投資標的，連帶匯兌成本就會增加。

因此現在要從源頭管控起，保險業者在招攬商品時，定價要做詳細了解，特別是利變型宣告利率過高的情況。且因為早年保單利率過高，現在大部分要經過好幾年的準備，用低利率保單來彌平，所以金管會要去檢視這樣保單利率到底合不合理。

保險局長施瓊華也表示，已經有針對比較熱賣的利變型保單的壽險公司，請這幾家壽險公司到金管會解釋其宣告利率的依據，了解宣告利率跟實際投報率的合理性，3月開始宣告利率就沒有再往上揚，會持續關注。

今年多家壽險公司有提高躉繳美元利變保單的宣告利率，包括國泰人壽、新光人壽、中國人壽都拉高到4%以上，富邦人壽也拉高到3.97%。