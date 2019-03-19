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9家壽險淨值比高於5.5%　康健強打低保費高保障也入列

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▲▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴。（圖／記者李蕙璇攝）

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險局統計至2018年底，淨值對資產比率（扣除投資型保單）高於5.5%的壽險公司，為AIA友邦、國泰、第一金、保誠、合庫、安聯、安達、法國巴黎與康健人壽等共9家，本土保險公司占3家，其他皆為外商保險公司。

其中，專注健康醫療保險、低保費高保障市場的康健人壽，去年在傳統型壽險總保費收入約3.2億元，主要以電話行銷向民眾說明保險內容，該通路每一季市占率多領先同業。

目前東森保險代理人公司與康健人壽合作推廣6張保單，有平安定期保險、特定傷病終身保險、全面防癌定期保險、防癌20年定期保險與個人傷害保險等。

▼右為自行車奧運國手「粉紅小鋼砲」黃亭茵、左為「爬坡王子」王胤之。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼右為自行車奧運國手「粉紅小鋼砲」黃亭茵、左為「爬坡王子」王胤之。（圖／記者李蕙璇攝）

康健人壽今日宣布與中華民國自行車騎士協會合作，冠名贊助國內經典的環花東365自行車挑戰賽，於4月21、22日登場，挑戰民眾在這二天內完成花蓮往返台東的365公里距離，並邀請自行車奧運國手「粉紅小鋼砲」黃亭茵與「爬坡王子」王胤之一同宣傳該活動，總經理與康健同事也會組隊參加。

總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，去年導入AI 語音辨識技術（Voice Analytics）、機器人流程自動化（Robotic Process Automation）提升銷售品質檢核保障客戶權益及服務效率。截至2019年3月，語音辨識分析的覆蓋率較推出前成長6倍，確保通話內容合規、消費者更有保障。

同時擴大運用機器人流程自動化至保單借款及日常報表產出等流程，大幅縮短了78%人工處理時間，加速服務流程也節省客戶的等待時間。今年將持續擴大兩個AI相關技術的多元應用，讓智慧科技加乘，引領服務效率和消費者體驗再升級。

康健人壽還宣布捐款100萬元支持兒童心臟病篩檢及預防工作，與中華民國心臟病兒童基金會攜手合作為兒童心臟健康盡一份心力。

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關鍵字：壽險,淨值,5.5%,康健,低保費高保障,康健,國泰,第一金,AIA友邦,合庫,安聯,安達,保誠,法國巴黎

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