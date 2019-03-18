保險業IPO標準上路　南山人壽興櫃將是審查首案

▲南山人壽去年6月已經遞件申請興櫃，將會是此標準第一個審查的IPO案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會去年8月23日訂定保險公司申請上市櫃、興櫃審查標準，但標準卻被業界視為是「史上最高標準」，連目前已上市的壽險公司都不一定能達標。金管會近期放寬標準，新版本即日起生效！而目前向金管會申請IPO的只有南山人壽，金管會將依照新規定重新檢視南山的IPO案。

依照規定，保險公司想申請興櫃或上市櫃，都要先取得保險局的同意函。金管會去年8月23日對媒體公開保險公司申請上市櫃、興櫃的公開審查標準，但標準卻被業界視為是「史上最高標準」，尤其是在規範不動產投資比重跟淨值對資產比率兩項，就連目前已上市的壽險公司，或是已上市金控旗下的壽險公司都不一定能達成。

之後，保險局修改了標準，其中針對淨值對資產比大幅放寬，而不動產投資比重則未調整，新上路的保險業IPO標準包括下列重點：

1.上市櫃跟興櫃，申請前10年間未到期的債券，要做至少10年以上的分攤，若是可以確定各債券的剩餘年限，可依照各債券的剩餘年限攤銷認列。調整後近5年稅前獲利為正數。(原本是：調整後近5年稅前獲利要正數，且要高於或等於調整前)

2.扣除未到期債券獲利、不動產獲利、當年辦理限額再保的影響數等的資本適足率(RBC)，上市櫃須達到近2年250%以上；興櫃須達近2年不低於200%。

3.近3年沒有遭金管會罰鍰100萬以上，但改進後經主管機關認可不在此限。

4.不得有公司治理績效不佳等具體事實。

5.不動產投資金額不得逾可運用資金10%。

6.淨值對資產比率(不含投資型保單)，不得低於5.5%或同業平均。(原本是：淨值對資產比率上市櫃不得低於7%、興櫃不得低於6.5%。)

7.保險公司不得有重大勞資爭議。

原本被業界認為是「史上最高標準」的淨值對資產比率，原本標準是「淨值對資產比率上市櫃不得低於7%、興櫃不得低於6.5%」，保險局指出，後來是參考業者意見修改的，因為金管會是以去年初IFRS 9開帳時估算來訂定標準，但去年IFRS 9上路時壽險業淨值增大增，不應用最高數值來訂標準，因此參考業者意見改為「不得低於5.5%或同業平均」。

另一個嚴格標準「不動產投資金額不得逾可運用資金10%」為何沒放寬？保險局指出，綜觀來講目前只有一家超過10%，保險法規定的不動產投資金額上限是30%，10%本來就是平均標準。

盤點目前未IPO的壽險公司，只剩下南山人壽、全球人壽、宏泰人壽；三商美邦人壽跟中國人壽都已上市，遠雄人壽則在興櫃中，若要上市櫃就要符合此新標準。至於備受矚目的南山人壽興櫃案，去年6月份南山就已經送件，但案子就因為卡在保險局要訂定保險業IPO標準，案子延宕至今，保險局表示，南山人壽的案子就會用新規定來審查。

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