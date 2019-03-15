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壽險公司包下整檔債券ETF　金管會要出手管了！

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會發現2家以上壽險公司幾乎包下單一檔債券ETF的9成，集中度過高，不只要找壽險公司「道德勸說」，金管會更決定要出手管，先建立起預警措施，從增加債券ETF匯率風險係數或增加淨值控管指標兩方向研議。

根據證期局統計，截至今年2月底，掛牌上市的債券ETF有48檔，其中有46都被壽險業投資，壽險業資金占比高達97.9%。其中更有多檔的債券ETF都只有單一壽險公司作為「大戶」，包下單檔債券ETF高達9成。

目前市場上投資單檔債券ETF高達9成有3家壽險，南山人壽買復華投信的6檔債券ETF，也買群益投信1檔債券ETF，但每一檔都投資該基金規模超過9成；台灣人壽投資復華投信的1檔債券ETF，也同樣買滿該基金規模的9成；新光人壽投資新光投信的2檔債券ETF，同樣買高達9成。

另外，有些壽險公司雖然沒有買到基金規模9成，但也有高達單一檔8成的情況，或是多家壽險公司一起買滿單一檔債券ETF高達9成以上。

對於壽險公司來說，保險局嚴管海外投資限額，壽險公司買新台幣計價的債券ETF來投資海外債券，不只不用避險成本，也不用計入海外投資限額，因此多家壽險公司大買債券ETF，成為「大戶」，衍伸出投信可以幫壽險公司操控基金配息日期跟時間，更能調節損益。

金管會主委顧立雄今天(15日)受訪表示，壽險業目前投資債券ETF，目前其實只佔壽險業可運用資金的1%，其實現在情況還不嚴重，但最主要是因為債券ETF投資的標的是國外，還是有匯率風險，會回過頭來影響到壽險業的淨值。

但站在金管會立場，若嚴管保險業投資債券ETF，恐又會壓抑到債券ETF市場的發展，對顧立雄來說是兩難。顧立雄說，保險穩健經營跟多元市場開放，都要取得平衡，開出來的投資管道，出來結果不是造成市場蓬勃發展，反而是讓保險業的投資帶來某種風險，兩邊都要考量。

顧立雄接著說，債券ETF是公募，理論上剛開始可以是單一投資人暫多數，之後要向投資人多元開放。但如果一開始就是一家保險公司，去找一家投信要求幫忙「客製化」，如果純粹沒設及到匯率、淨值變動問題，那也許跟國際板債券一樣，沒有什麼太大問題。但如果逐步侵蝕到保險公司淨值表現，逐步影響到因為匯率產生的變動，造成投資本身可能的風險，就要請保險公司注意。

顧立雄強調：「我沒有禁止壽險公司不能買債券ETF。」但要設立預警措施，保險局正在研議兩方向，一個是在計算資本適足率（RBC）時，要求新台幣計價的債券ETF增加匯率風險係數6.61%，或調高目前債券ETF係數8.1%；第二是增加壽險業淨值控管指標。如果預警指標顯示沒有影響壽險公司的穩健經營，那債券ETF部分，壽險公司還是可以繼續投資。

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關鍵字：債券ETF,金管會,保險局,壽險

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