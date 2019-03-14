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壽險業橫掃逾9成債券ETF　「單一檔包滿9成」的壽險有2家

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險公司「包下」整檔債券ETF，被金管會盯上！根據金管會統計，目前掛牌的48檔債券ETF有46檔是壽險公司投資，高達97.9%被壽險橫掃。據悉，「單一檔債券ETF包滿9成」的壽險公司，除了南山人壽，還有另外一家壽險公司，但保險局未指明另一家壽險公司。

根據證期局統計，截至今年2月底，掛牌上市的債券ETF共有48檔，總規模為5121億元，其中有46檔都有壽險業投資，壽險資金占比高達97.9%。換言之，壽險業投資債券ETF規模高達5013億元。

另根據保險局統計，截至今年1月底，22家壽險業中有15家壽險公司有投資債券ETF，全體壽險業共投資42檔債券ETF，投資債券ETF金額為4494億元，佔整體壽險業可運用資金24.25兆的1.85%。

►南山人壽「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

債券ETF超過9成都是壽險資金，是否擔心流動性不足？證期局副局長蔡麗玲表示，ETF所謂的流動性就是變現，ETF變現有兩種，一種是在交易市場賣掉、一種是跟投信贖回，只要是投資ETF絕對有足夠流動性，債券ETF追蹤的指數本身是一籃子債券，能夠進到指數的債券本身就是有流動性，以變現性來說絕對沒有問題。

但現在問題是單一壽險公司持有單一檔債券ETF超過9成，保險局官員坦言：「集中度還是太高！」目前有2家壽險有這問題，雖然債券ETF用新台幣計價，但債券ETF投資海外債券還是不能忽略匯率風險，壽險公司持有新台幣計價的債券ETF，可以不用避險成本，但匯率風險會反映在淨值上。

保險局強調，今年RBC（資本適足率）小組，會檢討反映匯率風險的問題，看是否要提高風險匯率的係數，目前債券ETF的係數是8.1%，已經很高，匯率風險係數是6.61%，還有空間調高。若保險局決議把匯率風險係數拉高，投資越多債券ETF的壽險公司RBC會下降，一旦超過保險局規範的法定RBC 200%，壽險公司就要增資。

針對有某家投信照壽險公司「客製化」，配息時間、金額由「大戶」壽險公司說了算。證期局也表示，債券ETF是追蹤指數、是被動式，投資人不可能干預操作，配息要規範在信託契約裡，完全要按照信託契約走，若要變更信託契約，就要召開受益人會議，然後要送金管會核准。

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關鍵字：債券ETF,金管會,保險局,壽險

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