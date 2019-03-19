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南山人壽興櫃添變數　淨值比還未達保險業IPO標準

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▲南山人壽總部。（圖／本報資料照）

▲南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險公司申請上市櫃、興櫃審查標準上路，目前向金管會申請IPO的只有南山人壽，但根據保險局統計，截至去年12月底，淨值比高於5.5%的壽險公司名單內，卻沒有南山人壽。保險局今天(19日)表示，南山興櫃案目前審查中，暫時不針對個案發表評論。

保險局規範的保險業IPO標準，其中就有一條規範是「淨值對資產比率(不含投資型保單)，不得低於5.5%或同業平均」。

但根據保險局統計，截至2018年底，淨值對資產比率(扣除投資型保單)高於5.5%的壽險公司，共有9家壽險，分別是友邦人壽、國泰人壽、第一金人壽、保誠人壽、合庫人壽、安聯人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、康健人壽。

令人意外的是，6大壽險公司中只有國泰人壽淨值比高於5.5%，而名單中也沒有南山人壽。是否會影響正在審查的南山人壽興櫃案？保險局副局長張玉煇回應，淨值比依法是要看「最近期」且經會計師簽證或簽核的季報、年報、財報，目前南山興櫃案正在審核，不便針對個案對外做任何評論。

依照規定，保險公司要IPO必須經保險局給予同意函，南山人壽去年6月就送件，但因為卡在保險局要訂定保險業IPO標準，此案延宕至今才要審查。

►保險業IPO標準上路　南山人壽興櫃將是審查首案

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關鍵字：南山人壽,興櫃,淨值比,IPO,金管會,保險局

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