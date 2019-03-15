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重大傷病險再創新　保戶可自選將定期型轉成終身型

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▲每天省下一杯咖啡 小資族也能輕鬆理財。（圖／記者謝婷婷攝）上班族,辦公室,小資,辦公

▲重大傷病險可以將定期型轉成終身型，有利於預算有限的小資族。（圖／記者謝婷婷攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

社會新鮮人、尚未成家的小資族，因為薪資較少，買重大疾病險多只會先選擇保費較便宜的定期型。國泰人壽首創傷病險結合保單轉換權，讓保戶可以在保單年度第5或第8年時，不問體況，可以自行選擇轉換成終身險，本週上市。

國泰人壽去年已有推出可將定期壽險轉換為終身壽險，其中有近6成投保保戶都是30歲以下年輕人，這次再針對重大疾病險，結合保單轉換權，讓保戶可以自行選擇轉換成終身險。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，重大疾病險結合保單轉換權，社會新鮮人、尚未成家的小資族可以用較少的預算先規劃10年期保障，在第5及第8年的保險單年度時，可彈性選擇轉換，讓自己的定期保障變更成終身險，避免未來保險費變貴與恐被拒保。即使無轉換意願，10年期滿未曾理賠者，還可領回相當於年繳保險費的無理賠回饋保險金。

重大傷病險理賠定義明確，只要領有健保重大傷病證明即符合理賠資格。但若選擇轉換成終身險，費率要如何計算？國泰人壽營業企劃部協理蔡秉杰說明，在第5及第8保險單年度時，不問體況，皆可申請變更為終身險；變更終身險時，以投保始期年齡的終身險費率計算應繳保險費。

蔡秉杰舉例，以25歲男性投保100萬元的10年期重大傷病險，年繳保費約近4000元，期滿無理賠可領回4000元；假設30歲成家立業時，選擇以25歲的保險費率轉換為終身險，轉換後年繳保費約4萬1580元，重大傷病保障延長至終身，且保費僅需再繳15年，至轉換後的下一個保險單週年日如未曾理賠，可領回4000元的無理賠回饋保險金。

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關鍵字：重大傷病險,保單轉換權,國泰人壽,定期險,終身險

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