要拿到這一張保單得等等　壽險公司契約部業務員全忙翻了

▲近期失能扶助險熱賣，保經保代通路加派人員整理要保書，還是忙得累翻。（圖／錠嵂保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

新光、全球與元大的失能扶助險陸續取消保證給付效應發酵，連帶的各家保險公司失能險熱賣，而保經保代通路出現一波波送件人潮，業務員也都趕著幫客戶整理要保書，公司契約部更是被催著加快核保，等保戶要拿到保單可能還得等一等。

幾家人壽公司的失能扶助險因為今年起陸續取消保證給付，並且採取審核投保從嚴（過去多採取免體檢等較為寬鬆）政策，也讓國泰、新光、遠雄、台灣、AIA友邦、康健、元大與全球人壽等公司的失能保單，激發民眾趕緊投保的意願度。

而常令保險業務圈及民眾熱議的問題就是「長照險、失能險」，哪一種保單理賠的範圍廣，也就是比較同一個生病狀況的情境時，哪一張保單認定比較會給付保險金等。每每爭論到最後，就有人會推說是保險公司教育訓練話術，而讓一般保戶更是看得霧煞煞。

▼錠嵂保經業務員在家一邊帶小孩一邊趕工整理客戶失能扶助險要保書。（圖／錠嵂保經提供）

東森保險代理人公司總經理李致琳表示，以AIA友邦及康健人壽的失能扶助險保單商品為例，相對長照險的理賠依據認定較為明確，其保障範圍為1~11級失能（殘廢）等級。而要符合前述的等級認定，就要依個案而論。

像是AIA友邦人壽的失能險，顧及長期看護、輔具、營養費等生活開銷的龐大壓力所提供的7種保險金給付，還設計健康生存時也能領取生存保險金，非只有在失能時才用到保險，身故時也是會退還保費的還本型商品。

康健人壽的失能險則是當保戶不幸嚴重程度達1~6級失能，除了豁免繳費期間內應繳保費，每月還給付2%保險金額的失能扶助保險金，保證理賠120個月、最長達240個月。以投保保額100萬元的30歲男性為例，年繳保費約3萬元。

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