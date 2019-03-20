台灣長期低利率逼壽險只能到國外投資？　金管會跟央行不同調

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業2018年匯損高達2323億元，創下史上新高，震驚金融業。金管會主委顧立雄今天(20日)赴立法院財委會針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專題報告，但報告中指出因為台灣長期低利率，讓壽險業必須去海外尋求投資標的，才讓壽險業海外投資比重居高不下，央行也當場反駁。

金管會送交立法院的報告中指出，保險業國外投資比重高，主要是因為國人向來偏好儲蓄型保單，且高儲蓄性質保單多採躉繳或短年期限期繳費的機制，造成新契約保費收入大量增長，形成保險業資金去化壓力。加上台灣從90年降息以來，除97年金融海嘯前升息到3%以上外，長期處於低利率環境，保險業資金只好尋求國外報酬率較高的投資標的。

立委賴士葆在質詢時直接詢問顧立雄：「你報告這句話是不是在打槍中央銀行？白話文就是，台灣長期利率這麼低，壽險業找不到更好投資標的！」

央行副總裁嚴宗大當場回應，台灣壽險業的海外投資比重是全球最高的，比其他國家高很多，且即使是利差，去年是因為美國公債提高、利差加大，但綜觀其他各國10年期公債殖利率，法國0.4%、德國0.9%、荷蘭0.18%、瑞士士-0.36%。

顧立雄也強調，國人放在銀行定存利率不高的情況下，保險以高投報率吸引資金流入，因此我們正在從源頭管控，保險業者在招攬商品時，定價要做詳細了解，特別是利變型宣告利率過高的情況。且因為早年保單利率過高，現在大部分要經過好幾年的準備，用低利率保單來彌平，所以金管會要去檢視這樣保單利率到底合不合理。

顧立雄也說，目前保險業新契約保費收入跟續期保費，每年是以3.5兆在增加，以這樣的金額國內投資根本沒有辦法容納，必須要到國外去投資，保險業海外投資9成都是投資美元，主要是因為美元跟台幣匯兌波動沒這麼大，去年是因為壽險業避險成本增加，匯損數字才看起來很嚴重，但去年保險業還是有賺錢，賺快1000億元。

顧立雄會前受訪指出，壽險業因應這兩年的經驗，應該會有所因應，前年匯率變動可能超過壽險業者原來的想像，導致壽險業去年增加避險成本，「我相信依照壽險業專業，今年應該會調整！」

記者詢問，是否會希望今年匯損能降到2000億元以下？顧立雄回應：「我當希望匯損不要再擴大！」

保險業2017年匯損達1761億元，但2017年整體保險業稅前獲利仍有1311億元，到2018年匯損來到2323億元，去年保險業整體稅前獲利只剩989億元。