AppleCare+登台　保險局：民眾買的是我國產險手機保單

▲Apple官網上有註明AppleCare+是一張保單。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者戴瑞瑤／台北報導

今（19）天蘋果官網開賣果粉引頸期盼的AppleCare+服務專案，德誼數位也同步開賣。但之前AppleCare+一直卡在未跟我國產險公司合作而無法登台，保險局今天(19日)表示，AppleCare+跟台灣AIG產險合作，等於台灣民眾在官網買AppleCare+服務是買我國產險公司的手機保單。

AppleCare+過去一直無法登台，就是卡在我國要求電信公司的加費保固專案需要保單化。消費者買新手機，手機意外毀損保固是向產險公司買手機保單（全名為行動裝置險），因此現在電信商全面都是跟產險公司合作，推出手機保單。而保險局也認定AppleCare+同樣涉及相關保固範疇，要求必須比照辦理。

今天蘋果官網開賣AppleCare+服務專案，德誼數位也同步宣布開賣，引起外界關注AppleCare+是否合法登台。

保險局今天表示，經過了解，AppleCare+是跟美國國際產險(AIG)的台灣分公司合作的手機保單，民眾等於是在買台灣AIG的保單，保單內容是在給付AppleCare+的服務。民眾手機要維修，是以原機維修為原則，若無法原機維修，以換機進行理賠。

保險局強調，這張保單跟其他產險公司的手機保單相同，理賠方式都是原機維修，如果費用比較高，可以用置換方式來提供。

但消費者在買AppleCare+時知不知道自己是買一張保單，保險局可否管？保險局表示，銷售人員要跟消費者說明這是一張手機保單，目前Apple在官網上有註明是保險商品，德誼數位要賣也要對消費者說明清楚這是一張保單。

保險局也強調，德誼數位現在要賣手機保單，銷售人員也要依照規定考取手機保單業務人員證照。

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