美元保單開始退燒　投資型單月保費收入腰斬

▲美元保單、人民幣保單今年1月初都出現衰退。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局公布今年1月份外幣保單銷售情況，美元保單今年1月保費收入比起去年同期大幅衰退3成，其中投資型更是年衰退5成以上，顯見美元保單開始出現退燒的情況。

去年初美國大幅升息，吸引國人狂買美元保單，但今年初受到市場波動影響，投資人皆採觀望態度，美元保單出現退燒潮，又以投資型美元保單衰退最多。

根據保險局統計，外幣保單今年1月新契約保費收入約624.03億元，比起去年同期的829.02億元，年減25%。其中，投資型為227.28億元，比去年同期減少44%；傳統型396.75億元，比去年同期減少7%。

以新契約保費收入來看，今年1月銷售外幣保單前3名的保險公司，投資型分別是法國巴黎人壽、保誠人壽、合庫人壽，去年銷售很好的國泰人壽、南山人壽竟未排入前3名；傳統型分別是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽。

美元保單去年每月都維持穩定成長，但到今年1月卻出現大幅衰退，今年1月美元保單新契約保費收入為16.7億美元，比起去年同期衰退高達32%，其中以投資型衰退最多，今年1月保費收入4.57億元，比去年同期衰退高達57%，可以說是腰斬。

保險局表示，今年1月美元保單大幅衰退有兩個原因：第一，因去年1月份市場呈現多頭，但到去年第4季市場波動度加大，一直到今年初消費者都呈現觀望態度；第二，因為去年1月有一張目標到期債保單非常熱賣，導致去年1月基期變高。

以今年1月市場上來看，銷售美元保單前3名，投資型分別是法國巴黎人壽、保誠人壽、富邦人壽，國泰人壽、南山人壽則被擠出前3名；傳統型則各別為國泰人壽、南山人壽、富邦人壽。

人民幣保單在去年有著爆發性成長，但今年1月則衰退4成，今年1月雖傳統型成長幅度較大，但保費收入其實僅有0.42億人民幣，投資型則年減43%。

今年1月人民幣投資型保單賣最好是法國巴黎人壽、富邦人壽、保誠人壽，去年賣超好的台灣人壽竟被擠出前3名；傳統型前3名分別是國泰人壽、台灣人壽、中國人壽。

澳幣保單去年呈現大幅衰退趨勢，但到今年1月有小幅成長，年成長達2成。今年1月銷售澳幣保單前3名，投資型為法國巴黎人壽、保誠人壽、國泰人壽；傳統型則是新光人壽、國泰人壽、富邦人壽。