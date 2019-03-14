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南山人壽「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

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▲▼ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄透露，有發現壽險公司「包下」整檔債券ETF，似乎是為了規避保險局對壽險公司海外投資限額規範，「這點我覺得不太適切！」會去跟壽險公司溝通。但有幾家壽險公司有此情況？顧立雄雖未直接表明，但市場指出目前有3家壽險投資債券ETF，但以南山人壽集中度高達9成最重。

顧立雄表示，金管會近期有發現單一壽險公司包下整檔單一的債券ETF。這主要是壽險公司藉此規避金管會對國外投資的限額，因此大量投資債券ETF，但針對這點金管會有點疑慮，這就像是投信公司專門為一家保險公司設計的商品，不符合基金作為公共性質要有一定流動性的特性，「這點希望保險公司要注意！」

顧立雄說，有些壽險公司會認為長期持有，且債券ETF信用評等沒有太大問題等，「但我們還是覺得不太適切！」現在有發現數檔ETF有這樣的現況，會再跟壽險公司做一些溝通。

會要求壽險公司賣出嗎？顧立雄表示，現在不會要求壽險公司贖回這些基金，但不管是海外投資或投資債券ETF，最終連結的投資標的都是國外債券，涉及的匯率波動風險、資產按公允價值計價造成波動，這都是金管會留意的，保險局目前正在訂定一些新的監控指標，等保險局規劃完，就會請壽險公司來溝通。

其實壽險業從去年爆發鉅額匯損，主要就是海外投資比重過高、避險成本大幅增加，因此金管會開始嚴管海外投資限額，多家壽險公司為了避免觸及到金管會規範的海外投資限額，多家壽險公司已經表明，在今年要增加以新台幣計價但投資海外的債券ETF，因為是以新台幣計價，可以不計入海外投資限額，報酬率又可在3%以上還可降低匯兌成本。

根據保險局規定，壽險業可投資債券ETF的最高額度是可運用資金的10%，目前壽險業投資不到1%，仍有空間可投入。

可是現在卻發現有壽險公司，單一一檔債券ETF，超過9成的比例都是由單一家壽險公司吃下。市場指出，至少有3家壽險公司有投資債券ETF，其中以南山人壽集中度高達9成最重。據悉，南山人壽投資一家投信高達6檔，每檔都買高達9成，就像是投信幫壽險公司量身訂做一樣，配息都由壽險公司說了算。

▼南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽總公司大樓。（圖／記者官仲凱攝）

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關鍵字：壽險公司,債券ETF,海外投資限額,保險局,金管會,顧立雄,南山人壽

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