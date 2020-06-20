解封後國旅趴趴走！　保險業提醒先備好「保障」出遊更安心

▲國內疫情趨緩，政府開始推動國旅，不少人已著手規劃國內旅遊。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台灣也啟動防疫新生活，不少民眾開始著手規劃國內旅遊，產險業者提醒，進入後防疫時期，民眾仍須落實個人防護措施，出遊也別忘投保旅綜險，提供各種方案，讓保障範圍更加完整，民眾也能安心出門、放心遊玩。

指揮中心考量國內疫情風險低，為讓民眾順利恢復正常生活，正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，近期交通部觀光局也即將推出「安心旅遊」補助，可望在疫情退燒之際，讓國內旅遊市場迅速升溫。

為讓國人安心玩遍台灣及離島，國泰產險表示，這次針對本島旅遊及離島旅遊，貼心推出「國內旅遊加值方案」，針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢指出，為響應政府國內旅遊推廣政策，自7月2日起升級國內旅遊綜合保險承保項目，像是租車事故補償費用、交通費用補償保險金、國內班機延誤及信用卡盜用損失費用等，讓保障範圍更加完整。

由於連假租車出遊民眾占多數，兆豐保險也建議，民眾投保旅平險時，可加保「租車保險」強化駕駛人的行車保障，保障駕駛人於旅途中可能遭遇的行車風險，包含車禍事故導致第三人賠償及汽車車體損失等皆涵蓋在範圍內。