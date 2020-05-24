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安聯集團Q1營收成長5.7%、獲利23億歐元！新冠肺炎衝擊…今年難達120億歐元目標

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▲安聯集團（Allianz）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

台灣安聯人壽表示，新冠肺炎（COVID-19）造成金融市場劇烈動盪及經濟放緩，對金融服務產業的經營狀況極為不利，然而，母公司德國安聯集團（Allianz）在多元化的營運組合模式、強勁的資產負債表等超前部署下，以穩健的管理疫情危機，在2020年第一季締造佳績。

安聯集團表示，內部營收成長率方面，如考慮匯率和合併計算因素，成長3.7%，雖主要受惠於壽險，但其他業務部門也共同給予支持，總營收成長5.7%達426億歐元（2019年第一季403億歐元）；營運獲利衰退22.2%至23億歐元（2019年同期為30億歐元）。

資產管理部門報喜，因管理的資產收益上升，營業利潤強勁增長，但產險業務則由於天災賠償增高，加上新冠肺炎所產生的相關損失，營運獲利減少；壽險部門的營運獲利同樣因市場波動，投資利潤和遞延的收購成本受到衝擊而衰退。可貢獻股東淨利下滑28.9%為14億歐元（2019年同期為20億歐元），主要源自於較低的營運獲利。

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）。（圖／路透社）

至於非營業相關的績效也呈現惡化，主要是出售Allianz Popular已實現利益較低稅率得以部分抵銷，仍不足減緩新冠肺炎所導致的市場衝擊。

基本每股獲益下降27.8%，為3.36歐元（2019年同期為4.65歐元）；年化股本回報率為9.3%（2019年全年13.6%）。2020年第一季季末Solvency II資本適足率為190%，相較於2019年末的212%。

安聯集團指出，由於當前疫情對宏觀經濟發展的影響難以估計，造成本集團各子公司的最新財務計畫充斥著不確定性，管理委員會認為安聯集團將難以實現2020年營運獲利120億歐元（正負差異5億歐元）的目標，「一旦新冠肺炎的影響可以進一步評估時，管理委員會將發布更新的2020年獲利目標。」

「2020年第一季，顯示安聯在前所未見的詭譎環境中，所展現的韌性。」安聯集團執行長貝特（Oliver Bäte）表示，「即便在此種嚴峻的形勢下，安聯的運營準備能力、員工和IT部門的全心奉獻，仍能為客戶提供最高水準的服務，使我深感驕傲。艱困時刻，我相信團結一致，我們必能克服挑戰。」

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）（右）與財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）（右）與財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）。（圖／路透社）

另針對壽險業務方面，安聯集團透露，2020年第一季新契約保費現值（PVNBP）成長達180億歐元 (2019年同期為176億歐元），主要歸功於義大利投資型保單及德國壽險業務的資本效益型商品銷售火熱所致，然法國儲蓄型商品銷售不振，部分抵銷了此項表現。

新契約邊際利潤（NBM）受到2020年第一季低利率影響，下降至2.7%（2019年同期為3.5%）；2020年第一季新契約價值（VNB）衰退至4億9400萬歐元（2019年同期為6億900萬歐元）。利率環境惡化所導致的負面影響，因營收成長、商品改善、以及持續轉向優勢商品而得以部分減緩。

2020年第一季營運獲利減至8億歐元（2019年同期為11億元），主要為市場衰退，導致投資利潤降低。其他因素另包括美國的避險成本、以及遞延收購成本（DAC）調整額的增加，此負面影響則因技術利潤的成長而獲得彌補。

「面對2020年第一季，壽險部門的新契約邊際利潤表現十分優異，銷售則主要集中於我們的優勢商品上。」安聯財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）表示，「我們的營收成果也反映出金融市場的波濤洶湧，將持續積極管理商品與資產，以確保壽險業務部門所堅守的韌性價值。」

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