洗澡是基本人權　國際獅子會300G2區32獅友捐到宅沐浴車

▲國際獅子會300G2區32獅友捐到宅沐浴車。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

洗澡是一種基本人權，但對失能和失智者家屬而言，協助長者進行洗澡卻相當不易！國際獅子會300G2區的32名獅友，19日共同捐贈2輛到宅沐浴車，提供寬福護理之家及旭登長照機構等2家服務機構運用。國際獅子會300G2區總監曾鴻霖說，期獅友的行善捐贈，藉由此服務促進長者健康、舒緩情緒並提升更好的生活品質。

「桃園市2019年到宅沐浴車交車典禮」19日於市府廣場前舉行，市長鄭文燦、同樣也是獅友的市議員林政賢、市府社會局長王安邦、民政局長湯蕙禎、桃園區長陳智仁、國際獅子會300G2區總監曾鴻霖等人士出席活動。

▲▼國際獅子會300G2區總監曾鴻霖（右）期獅友行善捐贈到宅沐浴車，促進長者健康。（圖／桃園市政府提供）





鄭文燦說，到宅沐浴服務是長期照護2.0政策中，居家護理的重要項目之一，而居家服務是由居家服務特約單位派遣照顧服務員到宅服務，部分家庭則聘請外籍看護，協助長者進行擦澡、翻身等照護服務，但在協助沐浴部分則有一定難度，因此降低了失能或失智的長者的照護品質。

鄭文燦指出，洗澡是一種基本人權，不僅可以促進末梢血液循環、舒緩情緒，也能提升更好的生活品質，為此市府持續建立到宅沐浴服務制度，利用到宅沐浴車包括組合式浴缸及電熱器等相關設備，由照顧服務員等專業人員協助長者進行沐浴服務；服務申請方面由長期照顧管理中心評估失能程度核定服務，有聘僱外籍看護的家庭也可申請；收費及補助方面依衛福部長期照顧給付及支付基準標準，低收入戶可獲得全額補助、中低收入戶補助95%費用、一般戶則補助84%費用，是一個平價且深具價值的服務。