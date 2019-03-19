台灣青年學生英文物理辯論賽　協同中學總冠軍暨雙金牌

▲▼ 「徐有庠盃─第十一屆台灣青年學生物理辯論賽」協同中學拿下總冠軍及雙金牌，還有學生入選國手 。（圖／協同中學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019「徐有庠盃─第十一屆台灣青年學生物理辯論賽」（TYPT），吸引全台包含建中、雄女等15間明星學校報名參加爭取百萬獎金，18日比賽完畢並頒獎。由何世明、蕭嘉偉率領連續十一年參賽的協同高中兩隊均獲得金牌獎，同時也拿下本屆賽事最高榮譽的全國總冠軍最高榮譽！協同中學同時有黃育庭、孫嘉希等二人入選國手，黃育庭、孫嘉希、陳昱錡為培訓國手。

「徐有庠盃」的比賽模式是國內首創，競賽題目由IYPT每年公布的17道競賽題目中選出12題，參賽同學賽前要針對每道題目進行實驗或模擬，在比賽中報告研究結果並與對手討論攻防。優秀選手將組成台灣代表隊，由台師大物理系邀請各大學教授培訓，參加今年7月在波蘭的「第32屆國際青年物理學家辯論錦標賽IYPT」。

校長俞繼光表示，IYPT研究的題目每年都不一樣，每道題目均相當於一件科展或研究所科學專題，不論從理論模擬或是實驗探究的方向來說都不是輕鬆容易的問題，雖然整個活動的宗旨主要讓學生有機會以貼近真正物理研究的方式解決問題，並且發揮團隊合作解題、深入探究(論文蒐集、進行實驗分析、理論建立與探討)、實驗研究成果簡報製作，練習全程以英語進行物理議題發表研究成果與人討論與論述。結合對英文、物理及研究科學問題、實作分析、簡報與發表研討 … 等相當多元的能力完全到位，與現今中學新課綱推動的探究與實作完全符合，每年協同TYPT團隊早就在做高階的探究與實作訓練，近年來更融入成為科學班的科學專題課程與選修課程。