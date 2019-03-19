新竹市立棒球場完成招標　魏應充拜會林智堅討論合作可能

▲新竹市立棒球場已於2019年1月順利完成招標作業，預計2021年完工。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立棒球場已於2019年1月順利完成招標作業，預計2021年完工，日前已向中職表達成立第五隊味全龍意願的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，19日上午也拜會新竹市長林智堅討論未來合作可能性。

林智堅市長表示，他向中央申請8.7億的經費，重新設計容納萬名球迷的嶄新場地，2019年1月工程也順利完成招標發包，正辦理設計規劃中，目標今年正式動工，2021年底可以完工，正好符合味全龍重回職棒時程，「彷彿老天爺冥冥之中的安排」，未來透過相關程序讓味全龍來當主場經營管理球場，味全龍變成新竹隊，也是球迷引頸期盼。

魏應充董事長與頂新集團棒球籌備處一個月前就前往新竹市立棒球場了解棒球隊基地位置，他提到，在數位時代，球場軟硬體都需跟上數位環境，他希望未來集團棒球籌備處有機會，能積極與市府團隊就球場軟硬體與球迷需求做討論，透過規劃，吸引更多潛在球迷，希望新竹市立棒球場不只是單純的棒球場，在規劃時可考慮娛樂元素，成為台灣棒球場的新典範。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日上午拜會新竹市長林智堅討論未來合作可能性。