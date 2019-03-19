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頂新味全龍拜會新竹市府　林智堅：歡迎第五隊落腳竹市

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▲魏應充，今(19)日上午也拜會林智堅討論未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

▲魏應充19日上午拜會林智堅討論未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任來積極打造優質棒球環境，新竹市立棒球場已於2019年1月順利完成招標作業，預計2021年完工，日前已向中職表達成立第五隊味全龍意願的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，19日上午也拜會林智堅討論未來合作可能性。林智堅力薦竹市獨特的所得高、消費力高優勢，以及得天獨厚位於市中心的球場，是第五隊「最佳選擇」，魏應充創辦人也肯定市府團隊的規劃，希望未來有機會與市府就球場軟硬體做討論，吸引更多潛在球迷，也期待新竹市立棒球場成為台灣棒球場新典範。

林智堅表示，他以「在地球迷」身分向大家分享竹市爭取職棒第五隊的四大優勢，首先是經濟實力，全市2017年創稅1261億，全國第六，市民人均稅額達28.6萬，超越台北市民、是全國最高；新竹市每人的年可支配所得達44萬，同樣排名全國第一，因此有經濟力與消費力當後盾，會是發展職棒市場的最佳選擇；第二優勢在於，新竹市更有完善三級棒球訓練，在地的少棒、青少棒到青棒，提供源源不絕的優秀球員儲備庫。

請繼續往下閱讀...

林智堅強調，新竹市棒球場則是竹市的第三優勢，他向中央申請8.7億的經費，重新設計容納萬名球迷的嶄新場地，今(108)年1月工程也順利完成招標發包，正辦理設計規劃中，目標今年正式動工，2021年底可以完工，正好符合味全龍重回職棒時程，「彷彿老天爺冥冥之中的安排」，未來透過相關程序讓味全龍來當主場經營管理球場，味全龍變成新竹隊，也是球迷引頸期盼。

林智堅分享，最大優勢還在新竹市有非常熱情的球迷，過去職棒比賽在這座城市舉行每每掀起熱潮，平均觀眾人數更高達7000多人，其中年輕人特別多，因此竹竹苗155萬的人口，都非常期待可以有職棒球隊的進駐。

除此之外，林智堅也特別舉波士頓紅襪隊的芬威球場、芝加哥小熊隊的瑞格利球場為例，新竹市立棒球場與兩座知名球場一樣，都位於市中心交通便利，有得天獨厚的條件，可以讓棒球運動與城市一同發展。

魏應充表示，今天特別來向新竹市請益學習，如何讓味全龍成為感動球迷的球隊，棒球場的硬體設備如何滿足球迷與未來的需求非常重要，他舉例，經營球隊就像林智堅治理城市，讓市民看到希望與快樂，這也是未來味全龍的經營目標。

魏應充與頂新集團棒球籌備處一個月前就前往新竹市立棒球場了解棒球隊基地位置，他提到，在數位時代，球場軟硬體都需跟上數位環境，他希望未來集團棒球籌備處有機會，能積極與市府團隊就球場軟硬體與球迷需求做討論，透過規劃，吸引更多潛在球迷，希望新竹市立棒球場不只是單純的棒球場，在規劃時可考慮娛樂元素，成為台灣棒球場的新典範。

新竹市政府教育處表示，新竹市在消費力與經濟力上最獲看好，不僅竹竹苗地區人口數超過155萬（155萬1683人），107年均創稅1,144億元，人均稅額25.6萬，全國第二、僅次於台北市；106年平均每人每年可支配所得44萬，全國第一，更有園區13萬高科技人口、產值超過1兆。其中遠東巨城購物中心2018全年度業績逾116億，連年成長，也成竹市高消費力指標。

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關鍵字：新竹市教育處, 新竹市立棒球場, 頂新味全龍, 魏應充

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