日本考古新發現！和歌山挖出「棘背龍」1.4公分牙齒化石

▲日本發現棘背龍1.4公分牙齒化石，形狀呈圓錐狀。（圖／翻攝自twitter／和歌山縣立自然博物館）



國際中心／綜合報導

日本考古學有重大發現，考古學家在和歌山的湯淺町的岸邊，挖掘出長1.4公分的棘背龍牙齒化石。而這棘背龍以往大多都是在非洲大陸發現，這是在日本本土找到的第三個「棘背龍」化石，將有助於科學家研究「棘背龍」遷徙以及演化史。

據《日本經濟新聞》報導，日本和歌山縣立自然博物館於14日宣布，49歲Utsunomiya-san去年10月在湯淺町的岸邊，發現地球上最大型的肉食恐龍「棘背龍」的牙齒化石，這個牙齒尖端化石成圓錐狀，長約1.4公分。經專家判斷，這顆化石出自約1.3億多年前、侏儸紀世紀晚期至白堊紀初期的地層中。

▲棘背龍背部的長棘，長度可達2.2公尺。（圖／翻攝自twitter／和歌山縣立自然博物館）

「棘背龍」是目前已知最大型的肉食性恐龍之一，長度遠遠大於暴龍等傳統印象中的兇猛恐龍，棘背龍身長約13到18公尺，體重為4到18公噸。根據博物館說法，這次發現的棘背龍牙齒化石是日本發現的第三起案例，也是目前亞洲發現類似化石中年代最古老的，將有助於科學家研究「棘背龍」遷徙以及演化史。

該顆化石將在今年夏天起於和歌山縣立自然博物館展出，並與東京城市大學的Yasushi Nakajima副教授共同進行調查。

