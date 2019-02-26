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華山基金會春季旅遊　300獨老東石鰲鼓溼地出遊去

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▲▼ 華山基金會東石鰲鼓溼地 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 華山基金會嘉義分部安排獨居長輩前往東石鰲鼓溼地出遊散心 。（圖／華山基金會提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會26日舉辦2019年春郊活動，邀請嘉義縣市19鄉鎮的弱勢孤老、義工共333人前往「東石鰲鼓溼地、港口宮」踏青郊遊，東石港口宮張萬傳主委、嘉義縣黃嫈珺議員、達和環保服務股份有限公司嘉義分公司林中山廠長、林諄婷課長、東石鄉公所余櫻桃課長等人皆熱情到場協助。

▲▼ 華山基金會東石鰲鼓溼地 。（圖／記者翁伊森攝）

每逢春季是候鳥聚集在鰲鼓溼地的時期，當天孤老們在導覽員及孩子的引導陪同下，一起觀察特殊的紅樹林生態，欣賞野鳥美麗的身影，細細品味大自然的奧妙美好。

▲▼ 華山基金會東石鰲鼓溼地 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣民雄鄉的百歲人瑞劉奶奶，子女們皆遠在外地。華山基金會今年服務已滿13年了，劉奶奶每一次都會參與華山基金會的活動，總是非常期待每年春、秋季的出遊。當劉奶奶得知要來到東石海邊的鰲鼓溼地賞鳥，就覺得很難得也很新鮮，也可與許多老朋友見見面，一直期待這一天的到來。

現場氣氛非常熱絡，主辦單位更是準備滿滿的海產粥讓長輩吃個過癮，太保米羅幼兒園的小孩子們扮演「小小神仙」全程擔任送愛天使，陪伴阿公阿嬤們同遊鰲鼓溼地及漫步森林。最後在充滿歡笑聲的「擲筊祈福」趣味競賽下，相約下次再相見。希望透過大、小財神陪伴長者歡慶新年，在豬年討個健康平安的好彩頭。

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關鍵字：華山基金會,東石,鰲鼓溼地,東石港口宮,張萬傳主委,縣議員黃嫈珺

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