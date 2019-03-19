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衛生棉沒包好！她見經血、白帶崩潰想吐　女網友同感...曝「改善關鍵」

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衛生棉,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲衛生棉。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「真的很多不包好還整面朝上！」一位女網友在臉書抱怨，少數女生每次使用完衛生棉都沒有好好捲起來，導致後面的使用者直接目擊「血淋淋的畫面」，渾身不舒服又不衛生。貼文一出也引起眾多女性朋友共鳴，大家都表示真的應該從小教起、養成好習慣，否則每次看到都令人崩潰想吐。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨，她表示每次上廁所時，有些女性都不把衛生棉和護墊包好，就直接把血淋淋的垃圾給下一個人看，相當不衛生也不雅觀，「還整片倒黏在垃圾桶蓋上！衛生習慣可以好一點嗎？」

請繼續往下閱讀...

原po表示，國小生理期來之前，媽媽就把她和姊姊叫去廁所，親自示範給她們看；媽媽用外包裝包住用過的衛生棉，這樣背膠才不會黏到垃圾袋，以免增加打掃人員的困擾，要求她們以後也要養成好的衛生習慣，貼文一出立刻引發網友們的共鳴。

▲▼ 衛生棉要包好 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 衛生棉要記得包好，才不會造成別人困擾 。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多網友也藉此吐出心聲，分享自己曾看過的各種慘況，「每次看到都很崩潰，捲起來不用花多少時間好嗎」、「看過滿血的貼在牆上…內心os 是想表達什麼」、「看到公廁經血飛濺到牆上的，都不知道是進去換棉棉還是在廁所殺人」、「有些人在家會包在外就隨便丟」。

另外也有網友說各廠牌衛生棉的背膠品質不一，有時候其實有包，但最後還是因為沒黏性而自己彈開了；不過對此也有人表示，就算真的包不起來，還是會盡力用衛生紙捲一下，且捲的越小越有成就感，離開前也會檢查周圍看有沒有滴到經血。還有人說可能真的從小沒大人教衛生棉的處理方式，如要改善這種情形，建議在國小時期就要好好教導孩子，「家教很重要，而且這是基本常識」。

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關鍵字：衛生棉,護墊,廁所,衛生,爆怨公社,月經

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