10萬欠15年！閨蜜聳肩：沒錢…下秒「爽出國打卡」　單親媽求饒：要養國三兒

▲出國打卡打好打滿，但就是「沒錢」還原PO債務10萬元。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「明明說要還的！」一名單親媽媽被女性好友借錢10萬元，但對方15年來都沒還錢，但她有一名國三的小孩要養，急需用錢只好催債，可是好友總說「現在沒錢之後會還」等理由回絕，她苦討不到想說先緩緩，卻常看見好友在臉書狂PO出國遊玩照，而且不只一次，讓她超傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，這個朋友老實說平常也什麼聯絡，只算是「名義上」的朋友，但她也沒想太多就借了快10萬，但15年過去了，好友都以「我知道，我會還錢的，但我現在沒錢呀」等理由來打發。

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▲好友一直在臉書曬出國買回來的「戰利品」。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

但是她也不知道該怎麼開口討回錢，很怕會破壞這份友情，可是她是單親媽媽，還有一個國三的小孩要養，經濟壓力壓得她有點喘不過氣，只好和好友提出還錢的事情，但對方以「有錢就會還，別催」一句搪塞，最後也不了了之。

好友雖然嘴裡說「沒錢」，卻常在臉書出國打卡，PO出各國知名景點照片洗版，甚至曬行李箱的滿滿戰利品，全被原PO看進眼裡。原PO崩潰說，朋友一直說有錢要還她，「每當我看著欠我快10萬，又欠了15年以上的『好朋友』，有錢出國玩卻沒錢還我時，我好悶卻又說不出口阿！！！！」

▲出國不論多省，還是得花一筆可觀數字。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本文無關）

好友的厚臉皮程度，引來2000多名網友紛紛留言說，「借錢龜孫子.....還錢天老子」、「真的現在欠錢的都比較敢」、「這種人有錢就會炫耀、討錢就會哭餓！」、「借出去的錢，就像潑出去的水」、「跟你借錢時他是孫你是爺，你要他還錢時你是孬他是王！！」、「有遇過直接跟別人說：我寧可把錢拿去花，就是不想還的內～」。

也有許多苦主分享自己的經歷，「我也遇到相同的事，裝可憐借9萬，有錢去吃喝玩樂確沒錢還，完全沒有要還錢的感覺」、「我也是，只是我的金額多你一倍多」、「這感覺我懂，我當初也是安慰自己幾十萬認識一個人，現在也不會想跟他討，當做送他了，之後也不會聯絡」。

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