78歲嬤腸阻塞！兒子嫌醫院騙錢「注咖啡灌腸」：我來通　孫子一看崩潰

▲原PO很不捨得阿嬤。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「是兒子了不起喔？」一名孫子得知78歲阿嬤腎衰竭送進加護病房後，趕緊奔往醫院照顧，但阿嬤腸子嚴重阻塞，聽從醫生建議要開刀，但身旁的親叔叔卻猛嗆「醫院是要斂財，用咖啡灌腸法就會好了」，他聽完傻眼反駁，但叔叔堅持自己的偏激療法，他怒跟長輩反應竟被遭嗆「你只是孫子沒有權力管」，讓他火大到不行。

該名網友在臉書「爆怨公社」PO文說，阿嬤已經78歲了，因為腎積水、腎衰竭的關係住進加護病房裡，而且腸子嚴重阻塞，導致無法排尿、排便，雖然已經做過一次手術，埋管子讓尿能順利排出，但腸子還是堵著，醫生建議還是要再開刀治療。

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▲醫生建議開刀治療。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

可是原PO親叔叔總覺得醫院是想「榨乾病人家產」，只是想要拿錢而已，為了防止這樣的情況發生，在朋友的介紹下，得知一些偏激治療方式。原PO崩潰說，叔叔建議用咖啡灌腸或免治馬桶灌腸法，「他還說自己也嘗試過好幾次很有效，自以為很聰明。」

叔叔把神秘的「灌腸法」講得信誓旦旦，原PO急反駁竟遭嗆「自以為是」，讓他整個超崩潰；他為了阿嬤的健康著想，趕緊再跑去跟爸媽商量，沒想到又被嗆「你只是孫子沒有權力管這些」，讓他無言到爆。

他無奈說，阿嬤目前是清醒的，只是身體比較虛弱，沒有什麼不適，但得趕快治療才行，「重點是阿嬤什麼都不懂，比起聽醫生的，她可能會比較聽自己兒子講的話，最後就傻傻地聽了。」

▲好好配合醫生治療，可以大幅降低風險。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網友看了紛紛留言說，「被何老師洗腦了？」、「叔叔應該要去掛腦科......」、「這種多的是，死了才跪在那邊說自己不孝，不是第一個也不是最後一個」、「洗腎可以活，被他一搞就離菩薩不遠了！你奶奶應該是有很多遺產，你叔叔有急用吧！」、「當家中有長輩生病的時候，你真的會發現叔叔、伯伯、姑姑之類的，會提出一堆智障的偏方療法...」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：

配合醫生、醫院的治療，才能有效地掌握病情的發展，千萬不要用偏方私下治療，而耽誤了病情。

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