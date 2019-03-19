賓士S350遭竊「報案隔天辦理賠」　警喊卡！揪出詐保107萬

記者張君豪／台北報導

家住台北市文山區曾任中古車商的葉姓男子，今年元旦到萬盛街派出所報案愛車賓士S350失竊，警方調閱監視器發現車商的名貴賓士遭一名頭戴鴨舌帽男子開走，警方受理竊案後，發現這起賓士遭竊案疑點重重，原來葉姓車主近來經濟情況不好，居然夥同友人以「假移車真報案」方式偽造名士車遭竊事實，藉此向保險公司詐領107萬餘元。所幸警方驚覺有異，緊急阻止保險業者撥款並找到失車，戳破這起自導自演的賓士假竊案。

▲曾任二手車商的葉姓車主委託友人移車製造愛車遭竊假象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲步姓男子移車過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二偵查隊長蔡致然表示：葉姓男子（50歲、誣告前科）今年元旦到派出所報稱自己購買的09年黑色賓士S350轎車停放在北市羅斯福路五段巷弄內失竊，警方調閱監視器發現該車的確遭一名頭戴鴨舌帽的歹徒發動開走。

但這名歹徒行竊打開車門到上車發動開走過程僅40多秒，加上賓士轎車的防盜系統甚難破解引起警方懷疑，另外警方調閱監視器，發現賓士車早在去年12月25日上午就被偷，但葉姓車主延遲一周才出面報案，而且報案隔天立即持報案證明跑去保險公司申請竊盜理賠。

▲曾任二手車商的葉姓車主製造愛車失竊假象，圖為同款賓士轎車。（圖／警方提供）

文山二警方專案小組成員認為本起竊案有問題，緊急派員到保險公司查詢該失車保險內容，發現葉男失竊的賓士S350若獲出險，將可獲得107萬元現金，警方認為案情並不單純，立即通知保險公司暫緩理賠金核發，並通報台北地檢署檢察官指揮偵辦。

文山二警方說：高檔賓士車有精密防盜系統，除非持原廠晶片鑰匙、否則必須透過外力破壞等額外動作，才能把車開走。另外一般民眾若愛車遭竊，斷不可能等到一周後才出面報案，警方透過擴大調閱監視器釐清車行軌跡，總算在新北市心裝區福美街一處地下停車場找到失竊的S350轎車，並循線找到涉嫌「偷車」的步姓男子（62歲）到案說明。

這才查明原來「偷車」的步姓男子當時受到葉男委託，由步妻開車載他到賓士停放處，再由步男持鑰匙把葉男愛車開到新莊區停放，藉此製造賓士被偷假象。警方據此緊急拘提葉男到案說明，但葉嫌否認自導自演愛車遭竊藉此詐領保險金，但警方查出葉、步兩人都曾任二手車商，且葉姓男子還有報案車牌失竊的記錄，加上葉男近來經濟狀況欠佳，警研判葉男因此謊報愛車失竊，警訊後以刑法詐欺、誣告、偽造文書等罪將兩人移送法辦。

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