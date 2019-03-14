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伴「賓士女」在道館沙發「激烈拍掌」　人夫教練：沒交往不算外遇

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▲▼金牌教練。（圖／突發中心翻攝）

▲金牌跆拳教練強調自己沒有「婚外情」。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／新北報導

新北市一名經常帶隊比賽奪牌的跆拳教練，被指控在外偷吃，其妻向警方說，起初想看道館的沙發為何毀損，調監視器才發現是丈夫跟開賓士的小三「搖」壞的；該名教練澄清，沙發是小朋友在上面跳壞的，孩子的家長第一時間也拿去修理了；他強調，跟賓士女在道館有親密行為，但沒有造成沙發毀損，也沒有跟該女交往，不能算是外遇。

該名費姓教練解釋，與元配結縭5年，因為個性不合時常鬥嘴，但他還是決定要好好磨合，兩人原先齊力經營跆拳道館，培育選手，在全台征戰都曾奪得金牌，讓他在去年底得到跆拳道產品代言的機會，但經常需要跟廠商應酬到很晚，夫妻爭執也越演越烈。

▲金牌教練的太太。（圖／突發中心翻攝）

▲金牌教練的太太。（圖已變色處理／突發中心翻攝）

他說，平常白天要備課、經營臉書，妻子則是在學校上課，到了晚間6點50分上課，妻子也會輔助教學，一路到9點20分左右，整理完場地可能快10點才能離開，後來又要再去應酬，而妻子不能諒解他的生活型態改變，兩人爭吵後仍無法達成共識，因此分居，後來道館也變成他一人經營。

費姓教練表示，結婚前就在網路結識「賓士女」，但從沒見過面，直到與妻子分居後，最近一次因緣際會才又跟該女搭上線；也承認，兩人在道館的確有親密行為，可是並沒有交往，不能算是外遇。

他澄清，妻子從未操作過監視器，連帳號密碼也不知道，根本不可能自行操作，應該是有人在鼓吹或是主動介入，而且是晚上偷偷跑去調閱，如果是要看孩子是否弄壞沙發，可以跟他告知，利用大家都不在的時間偷偷取閱，並不合理，且沙發毀損跟他和賓士女發生親密行為的時間並不同；並強調自己不是「婚外情」，但這段婚姻其實只差簽字（離婚）了。

▼元配的友人發現教練上了賓士女子的車，以手機拍下。（圖／突發中心翻攝）

▲▼金牌教練。（圖／突發中心翻攝）

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關鍵字：人夫,小三,元配,偷情,道館,賓士,沙發

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