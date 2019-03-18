開槍對方就還錢了！夜店殺警案屁孩持槍討債　還擁火力強大M15

記者張君豪／台北報導

有夠誇張！曾參與中山聯盟信義夜店殺警案的張姓男子，16日凌晨4點多教唆小弟開車到內湖路二段一帶攔車開槍示威，起因居然僅是對方積欠他小弟6千元台幣債務；內湖警方不敢大意，循線調閱監視器逮捕涉嫌亮槍示威的謝姓、張姓犯嫌，並在車內搜出貝瑞塔90手槍一把、警方根據犯嫌供詞，又在碧山路起獲一把火力驚人的制式響尾蛇M15突擊步槍。

▲警方逮捕曾涉信義殺警案張姓主嫌，起獲火力驚人M15突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方16日凌晨獲報，轄區內湖路2段有人對空鳴槍示威，警方獲報調閱監視器，發現路上有兩輛自小客車不明原因發生糾紛，白色轎車兩乘客下車後，後座乘客右手持短槍對空鳴槍示威，對方見狀嚇得開車逃離現場。但警方獲報後到場並未找到手槍射擊後退膛彈殼。

▲警方逮捕曾涉信義殺警案的張姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方調閱監視器，發現兩車有疑似靠近「剪車」的行為，研判可能因此發生糾紛，警方根據監視器找到車主身分、循線逮捕開槍者為現年25歲、有天道盟幫派背景的張姓男子（多項前科）及開車的謝姓小弟（22歲）

警方並在車內搜出一把貝瑞塔92性手槍及一顆子彈、並根據兩人供詞在內湖區環山路一帶起獲另把國外軍隊經常配備的M15突擊步槍，警方估計光是這把突擊步槍，黑市價格就超過百萬元新台幣。

▲警方逮捕曾涉信義殺警案的張姓主嫌並起獲制式90手槍。（圖／記者張君豪翻攝）

兩人落網後供詞避重就輕，雖坦承擁槍自重，但對槍枝來源均推給「過世的友人寄放」，說法明顯避重就輕。張嫌否認行車糾紛開槍，強調是因為對方積欠謝姓小弟6千元債務不還、才會攔車開槍討債，他一派輕鬆表示：「沒想到槍一開，對方就還錢了！」警方對兩人說法存疑，將循線深入追查槍枝來源，訊後先依違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。