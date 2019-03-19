趕上班闖紅燈！男大生一早險被擊落...怒檢舉8案件　網喊爽推爆

▲上班時間交通繁忙，若自私闖紅燈恐造成嚴重事故。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

許多人一早趕著上班，可能故意或是不小心就闖了紅燈，但早上交通繁忙，很容易就造成事故。一位男網友今早上學時差點就被闖紅燈的三寶擊落，他一氣之下就把行車記錄器所拍到違規畫面全部檢舉，最後總共抓到了8件。網友看完也都讚爆，「只能說一早看到這文只有爽」、「台灣就是需要這樣的人才啊」。

「趕時間不想被扣薪水，拎北就讓你荷包大縮水！」一位男大生今早在臉書「爆怨公社」中貼出App檢舉紀錄，他表示早上出門上課時，差點就被闖紅燈的駕駛害死，一怒之下就把一路上拍到的違規車輛通通檢舉了，「一個早上檢舉8個真他媽爽！」

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圖中可見，他所檢舉的8個案件中，其中有2件已被受理、4件正在由專人處理中。男大生也澄清自己並非檢舉魔人，只是車上剛好有行車記錄器，早上又差點被撞超不爽，因此利用App「iPolice」怒檢舉了一波，直呼「敢違規就別怕檢舉啦！」網友們看到也紛紛讚賞。

▲ 男大生一早就抓到8個違規案件。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出網友都大推，「值得鼓勵」、「最討厭闖紅燈的」、「台灣就是需要這樣的人才啊」、「每天早上上班都會遇到愛闖紅燈的，真的很危險」、「只能說一早看到這文只有爽」、「違規的人真的太多了，常常還一副理所當然的樣子」、「我為了檢舉三寶還特地升級行車記錄器」。

另也有人大讚原po沒有報酬的正義行為，「我曾經就被三寶擊落三次，還上法院讓對方判刑（肇逃），記錄器就是專門檢舉交通違規三寶，交通檢舉又沒獎金，花時間又耗神~~所以我懂樓主說的。」

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