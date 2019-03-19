女友傳照「幫我買這支」！他一看崩潰：太為難了…　男網友秒懂笑噴

▲原PO女友請他幫忙買這樣東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

女孩子放在化妝台上的東西，對於男生來說都是未知的世界。一名男網友貼文求救，說女友只傳了一張照片請他幫忙買東西，「這也太為難我了吧？」看到照片後，不少男網友也心有戚戚焉「只要你答不出來或買錯，人生的悲劇就拉開序幕」、「現在要當男友真不簡單」、「這點小事就為難……以後有你難為的哦！」

這名男網友在臉書《爆怨公社》貼出女友傳給他的照片，只見女方手上拿著一支金黃色的筆狀物，筆身上寫著知名美妝開架品牌的名稱，看來應該是什麼化妝用具。對有在化妝的女性來說，應該一眼就能看出是眼線筆；但對男生來說，一定讓人摸不著頭緒。

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▲這……這是什麼啦？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文之後，許多網友紛紛留言「我以為是原子筆」、「驗孕筆嗎」、「就跟請女友買15號扳手是一樣的道理，請將心比心」、「還好不是叫你買口紅」、「還好是叫你買這個，而不是什麼香奈兒，植村秀，Dior，YSL等等」、「你要慶幸，至少她還有拍圖給你，而不是只丟一句『幫我買個眼線筆回來』」。

還有人公布商品真面目，「M牌，超激細抗暈眼線液抗手震版、黑色，1支298、買2支現折50」。原PO也貼出自己到藥妝店、站在該櫃前的照片，「我站在這為難了很久」、「真的不簡單……我本來拿這支（抗暈眼線膠筆）要結帳」。

女網友看到後則笑說，「我老公都會直接打賴叫店員跟我講（噗」、「照片拿給店員，然後再問女友色號。我男友完全不懂，但依舊可以幫我買日本藥妝保養品，一張張照片問日本藥妝店員，帶回來給我，連粉餅色號都沒拿錯」、「你很聰明耶！發文大家會告訴你答案」。也有女生體貼地說「男生不懂這些很正常啊！怎麼這樣就沒心了，講的好像男友拿個螺帽螺絲啥的零件我們就馬上知道似的」。

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