懷孕10週急結婚！單親媽要36萬聘金…男方批「賣女兒」　網力挺：媽媽是對的

▲她的肚子裡已經有和男友愛的結晶，2人也開始討論結婚的事。（圖／pxhere，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

傳統習俗上，結婚時男方會負擔聘金，女方則要提供嫁妝，但卻沒有明定金額是多少。一名女網友最近懷孕了，開始和男友討論結婚事宜，卻因為媽媽要求聘金36萬，小倆口因此鬧得不愉快，夾在媽媽和男友中間讓她非常為難，忍不住上網抱怨，結果網友們看到她的分享竟一面倒支持媽媽的作法。

女網友在臉書「靠北婚姻」粉絲團上求助，她是一個月薪28k的小資族，和男友交往快1年，農曆年前發現懷孕了，目前已經10週，男友在得知她懷孕後，非常希望她能把小孩生下來，2個人結婚一起扶養孩子，但因為男友家庭比較傳統，她媽媽非常不贊成2人結婚，希望她把孩子拿掉。

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「因為她覺得我們交往不夠久，認識對方不夠，就要進入他的家庭，馬上有小孩，一切太快」，但她又很捨不得小孩，卻不敢反駁媽媽；而媽媽雖然不同意，但還是有表達若真的要結婚，希望男方可以準備36萬的聘金和12萬的餅錢，「這些聘金是要保管在她那裡，以備不時之需」。

▲媽媽反對她因為懷孕就急著結婚。（圖／LibreStock，與本文當事人無關）

不過男友卻覺得收這麼多聘金不合理，認為她媽媽收了聘金沒有給小夫妻倆，也沒有準備嫁妝，這樣的行為根本是在賣女兒，「男友覺得如果真的要到聘金了，也不希望我哪天被拿出來說要這麼多聘金，認為我媽沒替我想到這麼多」，夾在媽媽和男友中間讓她為難極了，「肚子在我身上，在這樣拖下去真的都不用結婚了」。

結果網友們看到她的故事後，不僅沒有責怪她媽媽要求聘金的行為，反而認為這是在保護女兒，「媽媽是對的！男方很惡劣！而且吃人夠夠！連結婚都這樣要便宜佔盡了，你婚後也不會好過到哪去的」、「媽媽絕對不是因為愛錢才提出這樣的條件，她是真心為妳跟肚子的寶寶想」、「媽媽要的絕對不是36萬，媽媽要的是幫你爭取更多的保障」。

就連粉絲團的小編也說，「收聘金的觀念是個問題，但為了懷孕而結婚的觀念問題更大，兩權相害取其輕，單親媽媽叫你結婚前多考慮是很有說服力的身分，講難聽點，你婚姻失敗還是你媽還是要幫你擦屁股」。

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