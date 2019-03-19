珍妮佛羅培茲被套牢　A-Rod沙灘單膝下跪浪漫求婚「she said yes」

「翹臀珍」Jennifer Lopez珍妮佛羅培茲被套牢了！與J.Lo交往2年的前大聯盟球星A-Rod在自己的IG上PO文寫道：「她說願意！she said yes」圖片中A-Rod牽著珍妮佛羅培茲的手，她的手上有顆超閃耀的鑽戒，目測有10克拉，珍妮佛羅培茲也轉發，8顆愛心的表情符號回應這張以愛的視角拍攝的照片。

43歲的A-Rod與49歲的珍妮佛羅培茲交往2年，上個月3號才慶祝交往2週年，小倆口日前到巴哈馬群島度假，週六A-Rod向女友求婚，得到同意後開心在IG宣布喜訊，他的經紀人也證實了這個好消息。

曾有3段婚姻的珍妮佛羅培茲，與歌手馬克安東尼育有一雙龍鳳胎，她曾在IG上對A-Rod感性告白，「在我們一起經歷的過程中，你讓我的世界更美好、安全、穩定。」Ａ-Rod則說：「我們是天生一對，文字無法形容妳對我的重要性。」

▲A-Rod與珍妮佛羅培茲交往後經常曬恩愛（圖／Getty Images）

Ａ-Rod曾是美國職棒大聯盟洋基隊的球星，身高190公分的他是多明尼加裔美國人，與Cynthia Cutis結過婚，兩人育有2個女兒，與珍妮佛羅培茲交往後，甘願當她背後溫柔的巨人，牽她上下車，在紅毯旁以男友視角替她拍照，甚至被誤認為她的保鑣。

▲A-Rod曾是叱吒球壇的巨星，與珍妮佛羅培茲交往後甘願當天后背後的男人（圖／Getty Images）

珍妮佛羅培茲去年底受訪時聊到她與男友的戀情，她說每個人都想要童話般的美好生活，和happy ending，「我們也希望如此，但這不像電影情節，即便你在Instagram或節目上看到我們過得很好，但我們真的很快樂，我們很享受每天的日常，這感覺很棒！」

▲珍妮佛羅培茲出席公開活動幾乎都會帶著A-Rod一起（圖／Getty Images）

在珍妮佛羅培茲和A-Rod宣布訂婚的消息後，知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮表示很樂意當J.Lo的伴娘。她們兩個本來就是好朋友，去年11月J.Lo上《艾倫秀》時，艾倫透露A-Rod傳簡訊給她表示他已經準備好求婚，艾倫說聖誕節是個好時機，不過聖誕節過了，A-Rod並沒有求婚。今年2月J.Lo再度上艾倫的節目，艾倫再度「催婚」，她說小倆口剛慶祝交往2週年，正是求婚的好機會，「妳應該提醒他是時機求婚了，不然妳向他求婚。」

▲艾倫狄珍妮答應當珍妮佛羅培茲的伴娘（圖／Getty Images）

珍妮佛羅培茲在IG上曬A-Rod單膝下跪在海灘向她求婚的照片，僅簡單的寫上日期，記念這浪漫的時刻

※編輯：Daniel Ku | 圖片：Getty Images,@JLo,@Arod | 來源：VOGUE.TW,CNI |

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