▲▼ 白色情人節登記結婚，新北戶所送驚喜浪漫迎新人。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天白色情人節（3月14日）適逢農曆吉日，不少新人選擇在情人節當日互許終身，新北市戶政所也準備新人拍照打卡專區，以及結合地方特色的甜蜜好禮，讓不論是在情人節辦理結婚登記，或是指定生效日的新人，都能收到滿滿祝福。

民政局戶政科長顏耀明表示，為讓新人留下難忘的浪漫回憶，新北市各戶所每到特殊節日，都會精心佈置別具特色的結婚拍照專區，並贈送紀念小物。如樹林戶所打造「搭乘戶政幸福列車」拍照專區，將門口階梯化身為心心相印的3D火車站彩繪地景，融入當地民眾最熟悉的鐵道景觀，11層的階梯畫上心型汽球、花卉、草坪、蝴蝶以及Q版「幸福號火車」，寓意新人搭乘幸福號列車「幸福一生」。

▲ 三峽戶所結合在地的藍染傳藝，送給新人「三峽染早生貴子福袋」。

另外，淡水戶所設置「愛情《記》時器」拍照專區，以「愛情記時 記實愛情」為發想，希望新人在此紀錄最美的永恆瞬間。三峽戶所則結合在地的藍染傳藝，送給新人「三峽染．早生貴子福袋」，福袋外以藍染印上並蒂花開的蓮花與蓮子圖案，內裝紅棗、花生、桂圓，取其諧音祝福新人早生貴子。

金山戶所贈送新人可愛豬抱枕腰靠及愛戀蛋糕環保袋，祝福新人諸事幸福、愛戀一世；五股戶所贈送的鑽戒造型夜燈，象徵愛情永恆不變、潔白無瑕，讓收到的新人直呼太可愛，當場再拿著鑽戒向另一半求婚一次。

在三重戶所登記的新人邱先生，當初在朋友聚會上認識太太，因太太家裡從事捕魚業，為博得她的歡心，特地到澎湖向丈母娘學捕魚，不僅短期內就學會捕蝦、挖海瓜子，也捕獲了女方全家人的心；雖然2人早已辦理婚宴，但因為白色情人節是男方表白的日子，特地指定今天結婚生效，希望兩人的愛越來越堅定。

另一位新人陳先生笑說，因為熱愛冒險刺激，特地隻身赴澳洲體驗大堡礁高空跳傘、度假打工，在草莓農場工作時，對同樣來自臺灣的老婆一見傾心，便積極把握共同食宿的機會細心呵護，特別在白色情人節登記，開心直呼「會是難忘回憶」。

民政局戶政科長顏耀明表示，現行民法對結婚效力採登記制，不少民眾也選擇在特殊節日登記，好記又難忘。此外，新人若無法於結婚當日親自到戶所辦理登記，也可以在結婚登記日前3個辦公日內向戶所申請結婚登記並指定生效日期。

▲ 五股戶所贈送的鑽戒造型夜燈，象徵愛情永恆不變、潔白無瑕。