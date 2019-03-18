平交道惡意擋車還比中指　休旅車差20秒險遭國寶級自強號撞飛

▲黑色轎車駕駛從車窗伸手比中指。（圖／翻攝自Facebook，下同）

網搜小組／綜合報導

高姓網友17日在臉書分享一段群組流傳的影片，一輛銀色休旅車疑似遭前車惡意阻擋，當場困在已經放下柵欄的平交道上，嚇得副駕駛座的婦人立即衝下車把柵欄抬高，20秒後一列自強號隨即高速駛過，驚險的場面全被其他民眾的行車紀錄器拍下。有眼尖網友發現，前車駕駛開過平交道後還從車窗伸手比中指，誇張的行徑根本就是不顧後方休旅車以及火車上乘客的安危，「已經把影片傳給鐵路警察局追查了！」

影片中，只見一輛黑色轎車開過平交道後，駕駛不知道為什麼突然停頓了一下，後方的銀色休旅車不得已也只好跟著煞車，這時柵欄已經緩緩放下，嚇得跟在最後方的機車騎士趕忙轉彎，直接閃過兩車往前衝；黑色轎車駕駛明明看見後方車輛被困在平交道上，竟然還從車窗伸手比中指嗆聲，接著油門一踩直接離去。

坐在銀色休旅車副駕駛座的婦人見狀，立即下車衝到車頭將柵欄抬起，試圖讓車輛從縫隙中通過，大約20秒後一列自強號隨即疾駛而過，幸好當時休旅車已經脫離鐵軌，才沒有釀成憾事。雖然整起事件並未造成人員傷亡，但行車紀錄器影片在網路上傳開後，立即引發熱烈討論，高姓網友則將影片上傳到自己的臉書表示，事發平交道就在雲林縣政府（斗六市）附近，「都叮噹、叮噹（警鈴聲）了，還要硬過。」

▼▲婦人下車後沒有先按緊急按鈕，而是試圖抬高柵欄讓車輛脫困。

臉書社團「台鐵家族」也有網友轉貼影片抨擊，「感覺前面那台黑色轎車有刻意停下來」、「難怪火車常誤點，就是三寶害的」、「國寶級自強號是給你撞的嗎？」、「EMU300本來就不多了，幸好沒有真的發生擦撞，不然這速度撞下去應該直接報廢了」、「太誇張，已經把影片傳給鐵路警察局追查了」。

究竟雙方駕駛為何會在平交道上起爭執，原因目前仍在追查中，但銀色休旅車受困後，乘客或駕駛並未在第一時間按下緊急停止鈕，而是強行硬闖，這部分可能已經違反《道路交通管理處罰條例規定》第54條；而疑似惡意擋車的黑色轎車駕駛則有觸犯《刑法》強制罪的嫌疑。

▼網友在臉書台鐵家族留言討論這起行車糾紛。（圖／翻攝自Facebook／台鐵家族）