賴清德「血滴子」突襲蔡英文　當初「英賴配」共識都是屁？

▲前行政院長賴清德、總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德18日突然宣布投入民進黨2020年總統初選，正面出招逼宮總統蔡英文，此舉猶如在黨內投下「核彈級」的震撼彈，消息一出，上從府、黨，到國會立委，甚至有些新潮流成員，都在一片錯愕中感到驚訝。有黨政人士氣憤地說，「當初說好的『蔡賴配』默契，現在都屁？」

事實上，在2020總統大選這一戰，有關賴清德最後會不會逼宮蔡英文的訊息，從去年九合一大選前就陸續有訊息傳出，其中包括有新潮流大老堅持「只讓蔡英文做一任」，甚至也有人釋出蔡英文意興闌珊的說法，力拱賴清德逼宮的傳言滿天飛。

到了今年初，有所謂獨派逼宮的訊息更直接化為行動，4位獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、中研院前院長李遠哲，在平面媒體刊登給蔡英文的公開信，公然要求她放棄連任，並交出行政權。

不過，適逢中國國家主席習近平發表《吿台灣同胞書》，把兩岸九二共識、一國兩制定調為一個中國，使得蔡英文抓住機會強硬回擊，獲得國內普遍支持，且被封為「辣台妹」，強硬作風暫時阻擋了黨內大老們的攻勢。

但對於賴清德隸屬的新潮流派系來說，並沒有完全放棄2020「換英」的念頭，準備向蔡英文丟出的這個「血滴子」，拿捏的時機點剛好落在3月16日立委補選結束、民進黨初選登記開始，而賴清德師在台南輔選成功，把郭國文送進立法院，剛好也讓他直球對決蔡英文師出有名。

不過，據黨內人士指出，其實賴清德辭去行政院長職務後，就跟新潮流北部辦公室斷了音訊，因此在這一次出手的決策上，並非全然與新系有共識；因此在上午拋出參選震撼彈時，諸多黨籍立委，包括新系在內也都非常錯愕，且不解此舉的目的為何。

據地方人士透露，其實在賴清德到台南全力輔選期間，為了解決地方上退黨參選的陳筱諭分裂問題，就有親自拜會前總統陳水扁，在會談中就有談及投入2020總統選戰的議題；而在補選結束後，他也率先拋出「特赦陳水扁」的議題，希望蔡英文正視，換言之，賴清德與扁、獨派也有密切的內外應和關係。

據了解，在賴清德宣告登記參選的18日上午，總統府、民進黨高層、黨籍立委聞訊後多陷入一片錯愕中，而英系人士甚至有強烈的被突襲感，對於賴清德登記，蔡英文陣營也決定提前在本周完成黨內初選的登記。

黨政人士直言，當初雙方高層早都在確定卓榮泰勝出擔任黨主席後，已經達成默契，2020總統選戰就是要朝「蔡賴配」的方向走，「現在這些都是屁？」

談到賴清德投入參選的正當性，有黨內人士也批評，在他登記參選時，開頭就提到九合一選戰大敗，當時他是擔任行政院長，難道不需要負政治責任嗎？請辭閣揆就是因為選舉大敗負起政治責任，如今只是在「綠到出汁」的選區驚險贏了區區3000多票，就可以爭取更高職務的總統大位，這邏輯未免也太不通。

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▼賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）