網美躺台中SOGO21樓禁區比YA拍照　遭酸「亡美」業者要告了！

▲女子對著鏡頭開心比YA。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

突發中心／綜合報導

鄭姓網友17日在臉書「爆料公社」PO出10張照片指稱，一名網美跑到台中知名百貨公司廣三SOGO的21樓頂拍照，整個人以頭朝外的方式平躺在頂樓的最角落，開心比YA的模樣與底下的車流形成對比，也讓網友們看了忍不住嘲諷「根本亡美」。不過，這樣的行為有可能已經觸犯《刑法》的侵入住宅罪，百貨業者為了遏止這樣的歪風，事後不排除將報警提告。

照片中，長髮女子上半身穿著黑色胸罩搭上一件黑色外套，下半身則是迷彩短褲，整個人平躺在21樓頂的最角落，頭髮幾乎都懸在半空中隨風飄揚，她只要稍微歪頭就能看到底下的車流；接著攝影師走上前，以俯視的角度拍下這驚險的一幕，事後還將這組照片上傳到IG，沒想到卻在網路上引發一面倒的負面評論。

▼▲女子與同伴在21樓頂拍攝玩命照片。

「台中這麼多高樓，都可以讓人輕易爬上去拍『亡美』照？警方可否開罰？」鄭姓網友將網美的照片轉貼到臉書「爆料公社」，希望有關單位能出面遏止歪風。其他網友看完照片也跟著留言抨擊，「點開嚇一跳，我還以為人真的摔死了」、「真是充滿尷尬的照片」、「這已經不是網美，而是亡美了」、「最高只能給87分，不能再多了」。

此外，還有眼尖網友認出，事發地點就是台中百貨公司廣三SOGO的21樓頂。百貨業者業者接獲消息後低調回應，21樓屬於上鎖的管制區，如果拍照民眾是以破壞門鎖的方式闖入，後續不排除會報警並提告。

台中警方也表示，只要接獲業者報案就會依法受理，畢竟百貨公司都已經公告事發樓層是禁止消費者進入的區域，民眾擅闖可能會觸犯《刑法》的侵入住宅罪，假如是破壞門鎖進入，則要再加上一條毀損罪，到時恐怕得函送台中地檢署偵辦。

▼網友推測，這位網美應該是在圖中的紅圈處樓層拍照。（圖／翻攝自Google地圖）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。