賴清德選總統「2關鍵原因曝光」　吳澧培：年初就感受到他想承擔

▲賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院前院長賴清德18日上午宣布，正式領表登記民進黨2020總統大選提名，突如其來的震撼彈其實早有準備。民進黨大老、總統府前資政吳澧培說，年初與賴清德見面時，賴雖沒有明確表達，「但可以感受到他想承擔的心情」；新系成員透露，讓賴清德下定決心的原因就是「基層普遍的失敗氛圍」與「中國大陸的不斷進逼」。

賴清德宣布投入2020黨內總統初選，他受訪時大讚高雄市長韓國瑜支持度很高，是百年難得一見的政治奇才，短短的時間當選高雄市長，這次到台南助選，韓說得沒有錯，韓並沒有輸，「我也期待在2020大選上，彼此進行一場君子之爭，贏的人帶領台灣往前走。」賴不久後也在臉書換大頭貼，發表「決心力挽狂瀾」參加總統初選的聲明，贏得不少網友支持。

至於賴清德參選的關鍵原因是什麼？根據《蘋果日報》報導，吳澧培與彭明敏、高俊明、李遠哲4位民進黨大老曾在今年1月2日發表公開信「勸退」蔡英文前，就已和賴清德見面，力勸他要承擔重任。

▲賴清德投入黨內2020總統初選，臉書換大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）

吳澧培說，和賴清德第2次見面在今年1月12日，雖然沒有得到正面回應，「但可以感受到他想承擔的心情」，直到3月18日上午8點多，終於接到賴清德來電，表明有意願競選總統大位。

新系成員透露，新系總幹事利錦祥得知賴清德參選意願後，曾在17日南下勸退，但賴心意已決；促使他態度轉變的原因就是「基層普遍的失敗氛圍」與「中國大陸的不斷進逼」，擔心「民進黨不只輸掉政權，更會輸掉台灣主權」，才決定承擔責任。