單憑地震活動偏少推論「恐有大地震」　氣象局說重話：太過輕率

▲氣象局強調，若有明確的異常地震活動訊息恐致災，氣象局將第一時間發出警訊。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

去年底連4個月氣象局發布有感地震數量偏少，引來「恐有釀大地震」之虞的推論。對此，中央氣象局表示，僅憑地震活動偏少單一現象推論將會有大地震發生，可能過於輕率，請民眾無須驚慌。氣象局職司台灣地區24小時地震活動監測，若一旦有明確的異常地震活動訊息，可能出現大型或致災之有感地震，當於第一時間對防救災單位及社會大眾發布警訊。

氣象局指出，目前世界各國對於地震預測工作皆處於研究階段，常用方法包括地震活動異常、全球導航衛星系統之地殼形變、電離層全電子濃度變化、地下水水位異常及地球磁場變化等，目標為整合各式研究方法後能對特定時間、地點與一定規模以上之地震進行發生機率的評估。

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▲針對單憑地震偏少就推論恐有大地震的言論，氣象局駁斥：不宜過度解讀。（圖／記者姜國輝攝）

但各種分析方法的成果未臻成熟，以地震活動異常為例，88年9月21日集集地震發生前持續一年多的地震活動偏低，但有更多地震案例發生前並無地震活動偏低情況，顯示地震活動偏低與未來大地震的發生，並無直接相關，以地震數量變化歸結災害性地震是否發生仍須長期的觀測與分析，因此對於部分專家發表有關地震預測的言論，氣象局呼籲民眾不宜過度解讀。

考量各國在地震預測技術尚無法應用於實際作業的現況，提升建築物耐震程度、嚴密地震監測與快速通報、震後快速救災動員，加上平日防災演練與教育宣導，提升防災意識，將會是目前減少地震災害最有效的方式。

另一方面，一旦發生顯著有感地震，可能出現致災之虞，氣象局將儘速透由簡訊、災防告警細胞廣播系統（PWS）及電視台推播系統等管道對外發布資訊，提供民眾與防救災單位參考應用。