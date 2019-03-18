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先飆30度周五起「倒春寒全台有雨」北部高溫腰斬！彭啟明：可能要提高警覺

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今北東局部降雨，氣溫略回升，建議民眾出門攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（18日）白天受微弱鋒面通過影響，東半部及北部地區有局部短暫降雨，中南部山區偶零星短暫雨，其他地區大致為多雲可見陽光的天氣。氣象局預報，周五（22日）另一波鋒面通過及東北季風增強，各地水氣增多，屆時北部高溫一下子降9度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五新的一波鋒面南下，將明顯轉為有雨天氣，高溫立即腰斬「倒春寒」；而鋒面接近，也可能帶動從大陸南方東移的中小尺度對流系統發展，變動度較高，可能要提高警覺。

氣象局說，今高溫將比17日略為上升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部約29、30度，感受上較為溫暖；但早晚仍偏涼，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化，以免受涼。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，預估今白天降雨分布。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（19日）微弱鋒面逐漸通過，天氣處在轉好的過程之中，僅東半部地區仍有短暫陣雨，北部地區則為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，北台灣略升，其他地區大致持平。

氣象局表示，周三（20日）、周四（21日）天氣基本穩定，僅午後山區有短暫的小區域對流性陣雨；氣溫方面，白天氣溫明顯回升，西半部地區均可升至30度以上。

氣象局提醒，周五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；由於水氣增加，除迎風面北部及東半部地區有短暫陣雨，甚至中部地區及南部山區也可能出現局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。

▼北部周四、周五高溫差了9度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周六（23日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也較涼，降雨範圍與周五類似；周日（24日）迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴；下周一（25日）至下周三（27日）在迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

彭啟明表示，周五新的一波鋒面南下，周五、周六、周日將明顯轉為有雨天氣，同時也伴隨東北風，好不容易回春回暖像初夏的溫度，有機會突破30度，立即面臨腰斬一半，可以說是倒春寒，北部低溫可能下看15、16度，不算冷，但感受上溫差相當明顯。

彭啟明說，周三、周四和周五、周六、周日這兩種天氣截然不同，而鋒面接近，也可能帶動從大陸南方東移的中小尺度對流系統發展，變動度較高，大家可能要提高警覺；大致上是以中部以北及東半部受影響較明顯，會有持續性的雲系移入，要留意可能有局部較大雨勢，中南部可能是多雲偶陣雨的型態，不若北部變化較大。

【新增彭啟明說法】

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

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